Acura lèvera le voile cette semaine sur la version Type S de sa NSX dans le cadre du Monterey Car Week tenu en Californie.

Charles René La Presse

Le constructeur veut ainsi mettre un terme à cette deuxième génération de la supervoiture avec une livrée plus sportive limitée à seulement 350 exemplaires dans le monde. Le Canada n’aura droit qu’à 15 voitures de cette version qui sera la seule offerte pour l’année-modèle 2022.

PHOTO FOURNIE PAR ACURA Avant-goût de l’Acura NSX Type S 2022 avant son dévoilement cette semaine

Ce sera la première fois qu’une NSX Type S sera commercialisée en Amérique du Nord. La NSX deuxième du nom est offerte au Canada depuis 2016. Mue par une mécanique hybride fort complexe qui se base sur la juxtaposition d’un V6 biturbo de 3,5 L à deux moteurs électriques, elle étale ses 573 ch pour convaincre les amateurs de supervoitures. Pour permettre une meilleure motricité, les quatre roues transmettent du couple au sol.

Bien que fort connue en raison de l’immense résonance qu’a eue sa première cuvée développée avec l’aide du pilote de Formule 1 Ayrton Senna, cette dernière NSX n’a jamais réellement pu s’imposer devant les Ferrari, Lamborghini et McLaren à moteurs centraux arrière.

Selon le communiqué d’Acura, cette NSX Type S aura droit à diverses améliorations d’ordre mécanique qui seront également concentrées sur son rouage intégral. Il devrait ainsi y avoir assurément un gain de puissance et probablement des appendices aérodynamiques et des éléments suspenseurs modifiés pour assurer un comportement routier plus incisif.

Nous en saurons plus après le dévoilement prévu le 12 août.