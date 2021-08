Guide auto

Transition électrique : Mercedes-Benz appuie sur l’accélérateur

Ajoutez Mercedes-Benz à la liste de plus en plus longue de constructeurs qui aspirent à une gamme entièrement électrique à moyen terme. La marque à l’étoile a précisé une fois de plus divers éléments de sa stratégie d’électrification, dont les fondations seront achevées dès 2025. Le but : s’affranchir du moteur à essence d’ici la fin de la présente décennie.