Dans le cadre d’une stratégie d’expansion de son volet électrique incarné par sa nouvelle division ID, Volkswagen va mettre sur le marché un tout nouveau VUS intermédiaire tout électrique.

Charles René La Presse

L’arrivée de ce modèle a été récemment confirmée par le grand patron du groupe allemand, Herbert Diess, au cours d’une présentation. Hormis la déclaration d’intention, les détails sont réduits à néant, hormis sur son nom, qui sera ID.8. Ses dimensions seront semblables à celles du Volkswagen Atlas et cette nouvelle création devrait logiquement s’asseoir sur la plateforme électrique modulaire MEB.

Cette prochaine percée de Volkswagen dans un segment-clé en Amérique du Nord pourrait rapporter gros à la marque et assurer une plus forte adhésion au tout-électrique. Il faudra cependant attendre encore un certain temps pour voir comment prendra forme cette offensive sur le plan de la structure des versions et pour connaître les prix.