Alors que la Volkswagen Golf de série a été remplacée par le nouveau multisegment Taos, les Golf GTI et Golf R cherchent en partie à combler l’espace laissé vacant avec un positionnement plus dynamique. Volkswagen Canada a présenté sa liste des prix des versions canadiennes de cette nouvelle et huitième génération fort attendue.

Charles René La Presse

La Golf GTI, qui est considérée par plusieurs comme la première compacte sportive, nous reviendra à un prix quasi inchangé pour son année-modèle 2022. Son prix de départ est fixé à 31 495 $, en échange de quoi on obtient une compacte à posture évolutive, toujours basée sur le châssis MQB, qui a été retravaillé.

On trouve toujours un quatre-cylindres de 2 L turbocompressé sous son capot (codé EA888), dont la puissance a été augmentée à 241 ch et le couple, poussé à 273 lb-pi. La boîte manuelle reste au menu (6 rapports) ; l’option automatique à double embrayage aussi (7 rapports). La différence mécanique majeure se situe au niveau du différentiel avant, maintenant à glissement limité électronique pour éviter l’effet de couple et diminuer le sous-virage.

R comme rapide

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Volkswagen Golf R 2022

La Golf R, de son côté, demeure l’option la plus performante, ce qui se traduit par un coût nettement plus élevé (44 995 $). En contrepartie, on obtient une mécanique plus nerveuse (315 ch), dont le couple (295 lb-pi ou 280 lb-pi) est relayé au sol au moyen d’un rouage intégral. Il peut envoyer jusqu’à 50 % du couple à l’arrière, selon les conditions. Les deux mêmes transmissions que la livrée GTI sont proposées dans son cas, de même que l’amortissement adaptatif, ce qui est en option sur la GTI.

En vente à la fin de l’année.