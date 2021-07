Avec une popularité sans cesse croissante, les utilitaires s’imposent sur le marché des ventes. La concurrence est donc bien présente pour le GV70 de Genesis.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Audi Q5

Prix : à partir de 46 550 $

Non seulement ce modèle figure-t-il parmi les plus populaires de la catégorie, mais en plus il est l’un des plus fiables. Par rapport au GV70, le Q5 propose une qualité de présentation supérieure et une interface plus sophistiquée. Au chapitre des performances, l’Audi prend l’ascendant sur son rival sud-coréen en matière d’agrément de conduite, en raison notamment d’une boîte de vitesses plus rapide et d’un rouage intégral plus efficace. En contrepartie, le GV70 propose, à meilleur prix, plus d’accessoires que le Q5. Soulignons que ce dernier compte une version hybride rechargeable dans ses rangs.

Infiniti QX50

Prix : à partir de 45 495 $

Le QX50 séduit par sa ligne réussie, son prix concurrentiel (en entrée de gamme) et ses avancées technologiques. La pièce de résistance se trouve sous le capot et prend la forme d’un moteur quatre cylindres à compression variable. Un tour de force en matière technologique. Malheureusement, ce moteur ne livre pas toutes ses promesses en matière d’agrément et de consommation. Tout comme le Q5 d’Audi, le QX50 propose une qualité de présentation difficile à prendre en défaut et une bonne habitabilité. En matière de comportement, QX50 et GV70 ont une approche assez similaire. Mais puisqu’il faut trancher, le GV70 a l’avantage en raison du rendement effacé de sa boîte de vitesses (le QX50 fait appel à une CVT), de la qualité de son insonorisation et de son roulement.

Lincoln Corsair

Prix : à partir de 44 700 $

Avec le Corsair, plus bourgeois que rebelle, Lincoln tient le cap en proposant une approche du luxe bien américaine, laquelle contraste avec le GV70. La stabilité de l’américaine rassure, tout comme la précision de sa direction, qui manque toutefois légèrement de ressenti. Le Corsair n’a rien de bien sportif, mais ses réactions sont saines et prévisibles. Au chapitre de la vie à bord, le Corsair est un bel exemple d’homogénéité. Les occupants des places arrière peuvent faire coulisser la banquette (sur 152 mm) pour offrir plus de dégagement. En revanche, côté coffre, il n’y a pas vraiment de quoi s’enthousiasmer outre mesure. Comme dans le GV70, le volume utile est honnête pour la catégorie, sans plus.