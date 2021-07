Le constructeur anglais Lotus a levé le voile la semaine dernière sur sa toute nouvelle création à moteur thermique, un biplace à moteur central arrière baptisé Emira.

Charles René La Presse

PHOTO FOURNIE PAR LOTUS Sa plateforme est façonnée d’aluminium dont les pièces sont en grande partie assemblées au moyen de puissants adhésifs.

Étalant des dimensions semblables à celles d’une Acura NSX tout en étant un peu plus étroite, cette nouvelle venue a un double mandat. Elle remplace dans les faits les Exige et Evora avec un magnifique design épuré en grande partie inspiré de la supervoiture électrique de Lotus, l’Evija.

Tout comme pour les modèles qu’elle remplace, sa plateforme est façonnée d’aluminium dont les pièces sont en grande partie assemblées au moyen de puissants adhésifs. Cela permet d’abaisser le poids total de la voiture tout en conservant une bonne rigidité.

Deux partenaires pour la mécanique

En partenariat depuis longtemps avec Toyota pour pour sa base mécanique, Lotus a également ouvert la porte à Mercedes-Benz pour augmenter l’offre mécanique. Ainsi, c’est un quatre-cylindres turbo de 2 L issu de la division AMG produisant 360 ch qui assure son entrée de gamme avec une boîte à double embrayage.

Un V6 de 3,5 L d’origine Toyota suralimenté par compresseur est offert en option avec une boîte automatique ou manuelle. On ne sait pas pour le moment le nombre de rapports de ces boîtes.

Lotus précise que le 0-100 km/h dans sa version la plus performante pourra s’achever en 4,5 s, mais c’est surtout le comportement du châssis et son équilibre qui sont mis de l’avant.

À 1405 kg, elle est légère et le constructeur affirme vouloir en faire un véhicule que l’on peut utiliser au quotidien au moyen de suspensions pas trop fermes. On ne précise encore là pas réellement comment on compte y arriver, mais on sait que la direction demeure assistée au moyen d’un système hydraulique, permettant un toucher plus communicatif.

Ventes au deuxième trimestre