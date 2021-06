La Civic figure parmi les trois véhicules les plus vendus en Amérique du Nord depuis sa sortie en 1973. La 11e génération, arrivée il y a quelques jours dans les concessionnaires, veillera, elle aussi, à demeurer en tête du palmarès.

Sans faire beaucoup parler de lui en cette période où les VUS monopolisent la scène, ce petit modèle est l’une des plus belles réussites de la marque japonaise. Pour se maintenir au sommet, Honda ne met que modérément en exergue les modifications apportées à ce modèle diffusé jusqu’ici à plus de 11 millions d’exemplaires sur le continent nord-américain.

Avec sa personnalité complexe marquée par ses formes torturées, la dernière Civic s’est assuré un joli succès commercial sans déchaîner les passions. Pour son héritière, 11e du nom, la logique aurait été de persévérer dans cette voie, mais Honda a revu sa copie.

Avec ses galbes plus purs, son museau aplati, ses feux plus creux et sa surface vitrée plus imposante, la nouvelle Civic s’est mis en tête d’épater la galerie autrement. Plus sophistiquée, plus homogène et, surtout, plus offensive avec son pare-brise très incliné, ses phares étirés et une poupe d’allure dynamique. Ce style volontaire témoigne d’une stratégie de conquête.

Petite voiture devenue grande

PHOTO FOURNIE PAR HONDA La nouvelle Civic est plus sophistiquée, plus homogène et, surtout, plus offensive avec son pare-brise très incliné, ses phares étirés et une poupe d’allure dynamique.

PHOTO WESLEY ALLISON, FOURNIE PAR HONDA Honda a particulièrement soigné l’habitacle, sans toutefois atteindre le sommet de la catégorie.

PHOTO WESLEY ALLISON, FOURNIE PAR HONDA Les places arrière sont plus accueillantes.

PHOTO WESLEY ALLISON, FOURNIE PAR HONDA La banquette arrière se rabat pour obtenir plus d'espace cargo.

PHOTO WESLEY ALLISON, FOURNIE PAR HONDA Les motorisations ont été retravaillées pour abaisser le niveau de consommation et ne s’accompagnent plus d’une boîte manuelle.

PHOTO WESLEY ALLISON, FOURNIE PAR HONDA Son coffre est un peu moins vaste qu’autrefois.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Beaucoup plus spacieuse, plus longue et plus large, la Civic engendre une sensation d’espace intérieur. Les cotes d’habitabilité, en hausse, confirment ce sentiment. 1 /7













La Civic s’efforce d’accentuer sa polyvalence, quitte à rouler sur les plates-bandes de sa grande sœur, l’Accord. La Civic cherche à aller au-devant de ces acheteurs réclamant des voitures moins grandes, mais qui en donnent autant sur le plan de l’agrément et des prestations dynamiques.

Avec son coffre un peu moins vaste qu’autrefois, mais des places arrière plus accueillantes, la Civic n’est plus une petite voiture. Elle prend de l’envergure. Elle pousse en longueur et en largeur. Moins facile à garer peut-être, mais beaucoup plus spacieuse, la Civic engendre une sensation d’espace intérieur. Les cotes d’habitabilité, en hausse, confirment ce sentiment.

Décidé à hisser la Civic parmi les modèles les plus raffinés de la catégorie, le constructeur japonais a particulièrement soigné l’habitacle, sans toutefois atteindre le sommet de la catégorie.

Certains concurrents offrent une présentation plus valorisante (voir « La concurrence » à l’écran suivant).

La nouvelle Honda quitte aussi la catégorie des poids plumes. Au total, la Civic avoue, selon la version, un poids compris entre 1313 et 1345 kg. D’après ses concepteurs, cette surcharge ne s’explique pas seulement par l’augmentation de la taille. L’amélioration de la sécurité passive (renforts, matériaux spéciaux pour l’absorption des chocs) a sa part de responsabilités aussi. Tout comme l’isolation acoustique et l’amélioration de la « qualité perçue », y compris à l’intérieur de l’habitacle, où les revêtements moussés du tableau de bord pèsent aussi dans la balance.

Les ingénieurs chargés des liaisons au sol (châssis, suspensions) se sont attachés à gommer les effets de cet alourdissement sur le comportement de la Civic. Hormis une légère paresse à l’accélération (beaucoup de propriétaires de la génération antérieure risquent de ne pas la ressentir), elle conserve une vivacité certaine et offre en prime une meilleure assise sur la route que le modèle précédent. La suspension filtre très bien les irrégularités de la chaussée, et le diamètre de braquage a légèrement forci (sur les déclinaisons dotées des pneus de 18 po).

Une routière plus agréable

La Civic apparaît aujourd’hui plus confortable, plus silencieuse et peut avaler les kilomètres sans lasser ses occupants. Et les dimensions revues à la hausse n’entament pas ses qualités en usage urbain. Le conducteur appréciera l’agilité et la précision du train avant et la position de conduite. Cette dernière, par ailleurs, est non seulement facile à trouver, mais confortable.

Les sensations de conduite sont d’autant plus agréables que Honda maîtrise bien l’assistance électrique de la direction, bien calibrée et avec ce qu’il faut de lest et d’élasticité.

En revanche, Honda n’a pas jugé bon (pour l’instant ?) d’offrir un nouveau mode d’entraînement intégral à la Civic qui demeure, comme autrefois, une traction.

Pour ses débuts, rien de neuf sous le capot. Les motorisations ont été retravaillées pour abaisser le niveau de consommation et ne s’accompagnent plus d’une boîte manuelle. Il y a fort à parier que la version cinq portes et les déclinaisons sportives de la nouvelle Civic bénéficieront, elles, de trois pédales. D’ici là, on compose avec une boîte automatique à variation continue (CVT) fort agréable qui ne casse pas les oreilles sur les voies rapides. On plébiscitera également le quatre-cylindres de 1,5 L pour sa souplesse, sa consommation raisonnable. On regrettera en revanche que cette mécanique se destine à la plus cossue des Civic. Les « autres » ont droit au 2 L aux performances moins électrisantes, mais tout de même adéquates.

Honda, qui commercialise depuis peu la 11e génération de la Civic, n’a pas abaissé le prix de cette voiture. Si l’on compare les prix des versions 2021 et 2022, l’écart est de quelque 1000 $. Il est indéniable que le rapport prix-prestations est plus favorable qu’auparavant compte tenu du niveau d’équipement. Des qualités auxquelles s’ajoutent la fiabilité, le coût de revient et une valeur résiduelle plus élevée que la moyenne.

Marque/Modèle : Honda Civic

Fourchette de prix : De 24 465 $ à 30 265 $

Visible dans les concessions : Maintenant On aime Boîte CVT étonnante

Silence de roulement

Conduite sans histoire On aime moins La version Touring a tous les privilèges

Poids à la hausse, performances à la baisse

Notre verdict Une refonte dictée par la prudence

Fiche technique

Moteurs

L4 DACT 2 L atmosphérique de 158 ch à 6500 tr/min

138 lb-pi de couple à 4200 tr/min

L4 DACT 1,5 L turbocompressé de 180 ch à 6000 tr/min

177 lb-pi de couple entre 1700 et 4500 tr/min

Performances

Poids : 1371 kg (Touring)

Rapport poids-puissance : 7,61

Accélération 0-100 km/h : 7,7 s

Boîte de vitesses

De série : automatique à variation continue (CVT)

Optionnelle : aucune

Mode d’entraînement : traction

Pneus

215/55R16

235/40R18

Capacité du réservoir, essence recommandée

46,9 L

Ordinaire

Consommation

6,8 L/100 km (1,5 L)

Dimensions

Empattement : 2735 mm

Longueur : 4655 mm

Hauteur : 1415 mm

Largeur : 1900 mm (excluant les rétroviseurs extérieurs)

Les passagers, les grands bénéficiaires

PHOTO FOURNIE PAR HONDA L’habitabilité reste le point fort de la Civic.

Réalisée sur une base roulante fortement remodelée, la Civic de 11e génération grandit par rapport à son aînée et présente un aspect plus sophistiqué. L’habitabilité reste le point fort de la Civic, quoique sur le plan fonctionnel, le volume utilitaire a quelque peu régressé. En fait, les grands bénéficiaires de cette refonte sont les occupants des places arrière. Forte d’un empattement plus long, la nouvelle Civic offre plus de dégagement au niveau des épaules, des hanches et de la tête que le modèle précédent.

Des mécaniques plus raffinées

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Les deux moteurs offerts dans la Civic affichent des émissions de CO 2 réduites.