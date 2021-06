Près de deux mois après le dévoilement de la 11e génération de la Civic en format berline, c’est maintenant au tour de la Civic à hayon de voir les projecteurs braqués sur elle pour sa première présentation.

Charles René La Presse

Version particulièrement appréciée pour son aspect pratique, cette variante reprend là où la 10e génération a laissé, non sans se démarquer sur le plan de la présentation. Ainsi, sa ligne de toit arrière fuyante, à la manière des berlines allemandes « sportback », ajoute une touche de dynamisme au rendu. Pour appuyer cela, Honda a légèrement raccourci le porte-à-faux arrière (124 mm) en comparaison à la berline, donnant un aspect plus ramassé à la compacte.

Cette carrosserie enveloppe un tout nouveau châssis qu’on promet 19 % plus résistant à la flexion. Le constructeur soutient que l’ajustement de la direction et de la suspension a été développé en Europe pour assurer un meilleur agrément de conduite. À l’instar de la berline, Honda affirme avoir mis l’accent sur son raffinement d’ensemble en cherchant à diminuer les bruits et vibrations et en employant plus d’adhésifs dans son assemblage ainsi qu’une meilleure isolation acoustique.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA La largeur de l’ouverture de l’espace de chargement de la Honda Civic à hayon 2022 a été légèrement augmentée (40 mm) pour favoriser une meilleure accessibilité.

Un copier-coller sous le capot… ou presque

Alors que le millésime antérieur misait uniquement sur un choix de mécaniques turbocompressées pour assurer son positionnement un peu plus dynamique, la Civic à hayon 2022 reprend les mêmes moteurs que la version à quatre portières.

Un quatre-cylindres de 2 L atmosphérique sera offert en entrée avec 158 ch en réserve pour la déclinaison LX. Les livrées Sport et Sport Touring auront droit à un quatre-cylindres turbocompressé de 1,5 L produisant 180 ch. Ces deux moteurs seront guidés par une boîte CVT ou une boîte manuelle à six rapports, une exclusivité réservée à cette version à hayon.

Du reste, sur le plan technologique, cette Civic à hayon aura droit aux mêmes avancées que la berline. Une instrumentation en partie ou entièrement numérique fait partie du portrait, ainsi qu’un système multimédia entièrement revu disposant d’un écran de 7 po ou 9 po, selon les versions. Une chaîne Bose optionnelle cherchera à valoriser la qualité sonore.

La commercialisation de la Honda Civic à hayon est prévue plus tard cette année.