La marque à l’ovale bleu a confirmé la semaine dernière qu’elle produira une camionnette compacte sous le nom de Maverick. Cela met fin à des rumeurs persistance depuis des mois autour de ce modèle qui devrait jeter les gants devant le Hyundai Santa Cruz.

Charles René La Presse

Évidemment, Ford n’a a priori rien publié sur le modèle qui fera l’objet d’un dévoilement le 8 juin prochain. De nombreux médias américains rapportent que la camionnette sera plus petite que le Ranger et devrait être construite autour d’un châssis monocoque partagé avec le Bronco Sport, contrairement aux plateformes en échelle de la plupart des camionnettes.

Cela devrait permettre au Maverick d’être nettement plus civilisé, et donc amadouer une clientèle qui n’a pas réellement besoin de la robustesse d’une camionnette pleine grandeur, mais qui désire avoir une caisse arrière pour trimballer à l’occasion des objets plus encombrants. Nous en saurons plus la semaine prochaine.