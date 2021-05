Il y a de ces moments dans l’histoire automobile qui ont marqué les esprits, qui ont été remis en question et qui ont ensuite contribué à modifier les règles fondamentales. Le lancement orchestré mercredi soir du F-150 électrique, nommé Lightning, fait sans doute partie des jalons importants de ce riche récit.

Charles René

La Presse

Le passage de cette camionnette best-seller envoie un signal fort à l’industrie automobile : l’électrification de tous les types de véhicules est possible, pourvu qu’on y mette les efforts. Il aura fallu attendre plus de deux ans après que Ford eut annoncé ses intentions, au salon de Detroit de 2019.

PHOTO FOURNIE PAR FORD Un immense compartiment de 400 L se trouve dans ce qui aurait été le capot avant dans la version à essence.

Cela dit, l’approche esthétique du F-150 Lightning diffère grandement de celle du Tesla Cybertruck. Ford a joué de prudence, alors que les signes distinctifs de cette livrée se trouvent dans ses optiques avant, composés d’un immense crochet en diodes tissé au-dessus d’une calandre hermétique. L’arrière reçoit aussi un trait lumineux sur son panneau. Un certain conservatisme qui cherche vraisemblablement à convaincre la clientèle de cette catégorie fort traditionaliste et ainsi favoriser son adoption.

Un coffre avant, deux moteurs, deux niveaux d’autonomie

Outre évidemment l’usage de moteurs électriques uniquement, l’aspect révolutionnaire de ce F-150 apparaît lorsqu’on soulève ce qui aurait été le capot avant dans sa version à essence. On découvre alors un immense compartiment de 400 L, le volume d’un coffre de voiture intermédiaire. Il complète la caisse arrière de 1,70 m (5 pi 6 po).

PHOTO FOURNIE PAR FORD La plateforme du Ford F-150 Lightning 2022 a un centre de gravité très bas.

Le F-150 Lightning sera mû par deux moteurs électriques, un à chaque essieu, dont la puissance totale varie selon la déclinaison choisie. La variante de série dotée de la batterie à autonomie dite standard aura 426 ch et 775 lb-pi à sa disposition et pourra parcourir 370 km avant de faire un arrêt à une borne de recharge.

La variante dotée de la batterie à grande autonomie verra sa puissance grimper à 563 ch avec un couple de 775 lb-pi, un total qui rend ce F-150 le plus puissant jamais commercialisé... jusqu’à l’arrivée prochaine du Raptor R. Son autonomie se situera à 483 km, d’après le constructeur. Ford n’a pas précisé pour le moment la capacité des batteries. Chose intéressante : elles pourront être employées pour alimenter une maison en cas de panne d’électricité avec le système Ford Intelligent Backup Power.

PHOTO FOURNIE PAR FORD Les capacités de remorquage des deux versions du F-150 Lightning se situeront à 3493 kg et à 4536 kg

Les capacités de remorquage de ces deux versions se situeront à 3493 kg et à 4536 kg, ce qui est fort impressionnant pour un véhicule électrique, mais tout de même moindre que les livrées à essence. Cette nouvelle plateforme intègre une suspension arrière entièrement indépendante, une première pour un F-150. Cela permettra, de concert avec le centre de gravité plus bas des batteries et des moteurs, d’assurer un meilleur comportement routier.

Le Ford F-150 sera commercialisé au Canada au printemps 2022 à un prix de départ somme toute concurrentiel de 68 000 $. Le carnet de précommandes est par ailleurs déjà ouvert.