Kia joue d’audace en rafraîchissant son offre dans le marché des fourgonnettes. Les Chrysler Pacifica, Honda Odyssey et Toyota Sienna y sont déjà bien ancrées.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

Chrysler Pacifica

Prix : à partir de 38 601 $

PHOTO FOURNIE PAR STELLANTIS Chrysler Pacifica

Tout comme la Carnival, la Pacifica, de Chrysler, propose deux configurations intérieures (sept ou huit passagers). La Kia offre cependant des places plus spacieuses et un volume utilitaire plus vaste. La Chrysler a cependant l’avantage d’offrir la possibilité d’enfouir la rangée médiane sous le plancher pour offrir une surface parfaitement plane. Mais les principaux atouts de la Pacifica se trouvent sous la carrosserie, avec l’offre d’un rouage intégral et d’une motorisation hybride rechargeable. Celle-ci permet de parcourir quelque 50 km en mode électrique.

Honda Odyssey

Prix : à partir de 45 390 $ (2022)

PHOTO WES ALLISON, FOURNIE PAR HONDA Honda Odyssey

L’Odyssey est assurément l’une des valeurs sûres du marché, mais il y a un hic : le prix d’entrée. Celui-ci est parfois difficile à justifier face à la Carnival qui, à défaut d’avoir une réputation aussi grande et une valeur marchande (sur le marché de l’occasion) aussi forte, propose néanmoins plus d’accessoires et une meilleure garantie (5 ans/100 000 km comparativement à 3 ans/60 000 km). Tout comme la Carnival, l’Odyssey ne propose ni motorisation hybride ni rouage à quatre roues motrices. En revanche, son V6 de 3,5 L se révèle plus expressif et sa consommation, légèrement inférieure.

Toyota Sienna

Prix : à partir de 39 990 $

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota Sienna

Entièrement renouvelée pour 2021, la Sienna de Toyota est dorénavant offerte uniquement dans une version hybride qui permet de réaliser des économies à la pompe substantielles tout en offrant une capacité de remorquage équivalente à celle de la Carnival. La mécanique de la Kia se trouve toutefois moins à la peine lorsque toute la famille séjourne à bord, et le passage des vitesses de la boîte est plus soyeux. La Sienna propose en outre un mode d’entraînement à quatre roues motrices. En contrepartie, son habitacle ne comporte pas tous les petits détails d’aménagement et d’accessoires offerts par Kia.