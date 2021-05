Malgré les avantages indéniables que procure le positionnement d’un moteur au centre à l’arrière, bien des puristes estiment qu’une vraie Ferrari a son moteur à l’avant. Cette affection pour cette configuration est en partie liée au peu d’intérêt que portait Enzo Ferrari aux voitures à moteur arrière, alors qu’il employait l’image d’un cheval qui pousse au lieu de tirer une carriole. Un non-sens à ses yeux.

Charles René

La Presse

La Ferrari 812 Competizione dévoilée la semaine dernière est un hommage à cette philosophie, aussi imparfaite soit-elle. Comme vous l’aurez deviné, le coupé est essentiellement basé sur la 812 Superfast, une création dont les balbutiements remontent à 2017. Cela implique de manière incontournable un V12 dans l’équation, une autre configuration si chère à Ferrari employée depuis le lancement de sa toute première voiture de production, la 166 Inter remontant à 1948.

PHOTO FOURNIE PAR FERRARI La 812 Competizione A, version Targa

Le V12 de 6,5 L de la 812 Competizione peut grimper 500 tr/min plus haut que celui de la 812 Superfast, un fait bien théorique sur une plage qui plafonne à 9500 tr/min. La puissance maximale, quant à elle, se situe à 819 ch — 30 ch de plus que la variante Superfast — et le couple atteint les 512 lb-pi. Une transmission à double embrayage dotée de sept rapports réglée pour être encore plus rapide s’affaire à la tâche pour garder le rythme. Elle est placée à l’arrière pour assurer une meilleure répartition du poids. Le 0-100 km/h se conclut en 2,85 s et la vitesse de pointe est égale à celle de la Superfast, soit 340 km/h.

Une robe différente

PHOTO FOURNIE PAR FERRARI Les Ferrari 812 Competizione et 812 Competizione A

Cette 812 Competizione dispose également de sa propre carrosserie permettant quelques améliorations sur le plan aérodynamique. Elles sont nombreuses, mais s’il y a un élément qui capte l’attention, c’est sans doute l’immense pièce d’aluminium installée à la place de la glace arrière de la version coupé, un élément fonctionnel. Le modèle sera aussi offert en déclinaison Targa pour mieux apprécier la sonorité de son V12.

L’autre composant qui renforce la signature visuelle de la Competizione se situe sur le pare-chocs arrière. Trois fentes superposées de longueurs différentes y sont découpées pour améliorer l’appui aérodynamique à l’arrière.

Ferrari a souligné que la 812 Competizione aura un tirage limité, dont le nombre total n’a pas été précisé. Alors que des rumeurs sur l’abandon du V12 pour les créations de la marque à moteur avant persistent, ce modèle pourrait bien devenir une pièce de choix dans son récit.