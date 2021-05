La partie avant de la Honda Civic berline 2022 présente un caractère plus assumé et dynamique avec des phares et une calandre inférieure positionnés assez bas.

Comment assurer la pérennité d’un modèle extrêmement connu qui doit faire face depuis quelques années à une désaffection progressive pour son segment ? Honda a réagi à cet état des choses la semaine dernière avec le dévoilement d’une 11e génération de sa Civic en format berline qui cherche à adoucir ses arêtes sans toucher à ses fondamentaux. Une passation des pouvoirs en douceur pour ce best-seller qui a posé pour la première fois ses roues en Amérique du Nord il y a 48 ans.

Charles René

La Presse

Avec ce nouveau design, sans doute plus consensuel que celui de la cuvée précédente, la Civic 2022 s’embourgeoise tout en diluant quelque peu son originalité. Exit donc la ligne arrière fuyante pour une posture de berline nettement plus traditionnelle.

La partie avant présente toutefois un caractère plus assumé et dynamique avec des phares et une calandre inférieure positionnés assez bas. Les designers ont également reculé la base des piliers avant pour donner l’impression d’un capot allongé, un autre élément inspiré des sportives.

Cette Civic 2022 est par ailleurs à peine plus imposante que la 10e génération. Sa longueur totale est supérieure de 24 mm, alors que son empattement gagne 35 mm ; elle est plus large de 22 mm. Le gain de poids est ainsi grandement contenu, alors qu’à peine 66 kg séparent les deux générations en déclinaison de base.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA On a corrigé la ligne arrière fuyante pour la remplacer par une posture de berline nettement plus traditionnelle.

Habitacle plus épuré

Il faut monter à bord pour constater les changements les plus importants dans la posture de cette Civic. Honda a choisi d’épurer grandement la planche de bord, adoptant un trait horizontal alvéolé dans lequel sont intégrées les buses de ventilation.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA L’habitacle de la Honda Civic berline 2022

Un bloc d’instrumentation entièrement numérique, le même que celui de la berline intermédiaire Accord, modernise le tout, tout comme l’écran du système multimédia qui intégrera, comme c’est maintenant coutume, Apple CarPlay et Android Auto. Par ailleurs, cette Civic pourra être équipée d’une chaîne audio Bose, ce qui permettra de grandement améliorer la qualité sonore.

La manuelle disparaît, mais pas entièrement

Le portfolio de moteurs de la Civic demeure inchangé dans la transition. Ainsi, on obtient de série un quatre-cylindres atmosphérique de 2 L de 158 ch. Le moteur optionnel demeure un autre quatre-cylindres, celui-là turbocompressé de 1,5 L produisant 180 ch et un couple de 177 lb-pi, des gains respectifs de 6 ch et 15 lb-pi par rapport à la Civic 2021.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA La plateforme de la Honda Civic berline 2022 a été rigidifiée et l’accent a été mis sur la diminution des vibrations et le confort dans sa conception.

Les deux moteurs ne pourront être couplés qu’à une boîte CVT si vous optez pour la carrosserie berline. Honda Canada nous a cependant confirmé que la boîte manuelle sera offerte dans les Civic à hayon et les versions sportives Si et Type R.

La plateforme a pour sa part été rigidifiée et l’accent a été mis sur la diminution des vibrations et le confort dans sa conception. La direction à assistance électronique a aussi été retouchée pour donner un peu plus de ressenti et assurer une meilleure précision.

La Honda Civic 2022 en version berline sera commercialisée au cours de l’été.