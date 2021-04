Plus de six ans après le dévoilement de l’étude de style qui exposait son intérêt pour le segment des camionnettes intermédiaires, Hyundai va finalement dévoiler sa création le 15 avril prochain. Un peu comme le Honda Ridgeline avant lui, le Santa Cruz (officiellement nommé Santa Cruz Sport Adventure Vehicle) remettra en question les us et coutumes de la catégorie.

Charles René

La Presse

Ainsi, ce nouveau modèle, qui sera assemblé à l’usine du constructeur de Montgomery, en Alabama, cherchera à conquérir un public qui n’aurait peut-être pas songé à se procurer une camionnette.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR HYUNDAI La caisse arrière particulièrement courte rappelle le Subaru Baja du milieu des années 2000.

Le Santa Cruz sera construit sur un châssis monocoque, un choix technique qui permet à la fois à Hyundai d’utiliser une de ses plateformes existantes et de soigner le comportement routier du modèle. Notons que la plupart des camionnettes emploient des plateformes en échelle – la carrosserie est boulonnée au châssis –, ce qui permet plus de robustesse au prix d’un tempérament plus brut.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR HYUNDAI Cette illustration donne un avant-goût du design définitif du Santa Cruz avant son dévoilement, prévu le 15 avril prochain.

Si l’on se fie à l’avant-goût donné par les illustrations de la marque, la camionnette arborera une calandre très semblable à celle du nouveau Tucson et une caisse arrière particulièrement courte, un concept qui rappelle le Subaru Baja au milieu des années 2000. Hyundai avance que le rouage intégral fera évidemment partie du portrait. Le nouveau quatre-cylindres de 2,5 L turbocompressé du Santa Fe (277 ch) devrait également migrer sous son capot. Le Santa Cruz partagerait également son ossature avec le VUS intermédiaire.

Nous en saurons plus lors de son lancement.