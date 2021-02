Banc d'essai

Porsche Cayenne Coupé : une idée venue d'ailleurs

On ne devient pas le constructeur automobile le plus rentable du monde par hasard. La direction de Porsche sait reconnaître une bonne affaire lorsqu’elle en voit une, et l’émergence des VUS qui se prennent pour des coupés en est une. Le Cayenne se prête bien à cette métamorphose, d’autant plus que sa taille lui permet de se mêler à la bataille qui oppose déjà Audi, BMW et Mercedes.