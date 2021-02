Peu de marques ont eu une histoire aussi mouvementée que Lotus. Le récit du petit constructeur anglais fondé en 1948 par Colin Chapman a été intimement lié à la course automobile et marqué par de nombreuses alliances et une foule de rebondissements. Un nouveau chapitre de sa passionnante histoire s’amorcera bientôt avec une réforme en profondeur de sa gamme.

Charles René

La Presse

Quelques jours à peine après avoir conclu une entente avec la marque française Alpine, Lotus a annoncé son intention de faire l’impasse sur l’ensemble de ses modèles actuellement produits. Ainsi, les Elise, Exige et Evora appartiendront bientôt à l’histoire. Précisons que seule l’Evora était offerte au Canada depuis 2011.

PHOTO FOURNIE PAR LOTUS La Lotus Exige, modèle qui n’est plus offert au Canada depuis 2011

Le court communiqué envoyé aux médias est somme toute peu détaillé. On sait cependant qu’un nouveau modèle, la Type 131, est en gestation, sans que l’on connaisse quelque élément technique que ce soit. La revue anglaise Autocar affirme pour sa part qu’il s’agirait d’un modèle propulsé par un V6 hybride et qui se positionnerait au-dessus de l’actuelle Evora.

PHOTO FOURNIE PAR LOTUS La Lotus Evija

Lotus prépare également la commercialisation de sa Evija programmée pour cette année. Sa toute première création électrique ne manquera pas de tonus avec ses quatre moteurs électriques produisant au total 1973 ch. Son autonomie est toutefois limitée à 345 km en cycle de mesure européen.