L’un des modèles Honda les plus marquants des années 2000 pourrait bien faire un retour en 2024. Selon Forbes, le constructeur japonais étudie la possibilité de réanimer sa S2000 pour souligner son 25e anniversaire de naissance.

Charles René

La Presse

Citant une source à l’interne, le magazine soutient que cette nouvelle création aura nettement plus de moyens sous le capot que la première et seule génération du roadster.

Rappelons que la S2000, produite de 1999 à 2009, tablait sur des moteurs de quatre cylindres atmosphériques nerveux, de 2 ou 2,2 L selon les années-modèles, qui produisaient 240 ch. Ils ne pouvaient être couplés qu’avec une boîte manuelle, qui relayait le couple au train arrière. Ajoutez à cela un poids plume pour assurer une expérience de conduite excessivement pure.

Forbes soutient que des matériaux de pointe, à savoir de la fibre de carbone et de l’aluminium, pourraient être employés pour assurer un faible poids et ainsi conserver ses habiletés dynamiques. Une version retravaillée du quatre-cylindres 2 L turbocompressé de la Civic Type R serait à l’étude. Si cela se concrétise, le modèle pourrait être nettement plus coûteux que sa première mouture.

Certes, il faut prendre cette rumeur avec un grain de sel, son retour ayant été projeté à plusieurs reprises au courant de la dernière décennie, mais sait-on jamais.