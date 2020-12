McLaren a confirmé la semaine dernière que son nouveau modèle d’entrée de gamme sera façonné autour d’une motorisation hybride.

Charles René

La Presse

L’Artura, qui remplacera la 570S au pied de la gamme Sports Series, comptera sur la combinaison inédite pour le constructeur d’un V6 biturbo et d’un moteur électrique pour se mouvoir. Le constructeur anglais précise que cela permettra de préserver la nervosité d’un V8 tout en assurant une consommation de carburant moindre.

On ne précise pas la puissance obtenue encore, mais McLaren souligne que l’ensemble de la plateforme, entièrement nouvelle, a été pensée autour de ce groupe motopropulseur et non l’inverse.

Il s’agira d’une troisième création dotée d’un moteur hybride construite par McLaren. Les modèles P1 et Speedtail ont bénéficié d’un apport en énergie d’un moteur électrique pour augmenter leur puissance, en échange d’un prix très élevé.

Selon le magazine Autocar, l’Artura devrait quant à elle bénéficier de la possibilité de rouler en mode électrique sur une trentaine de kilomètres en raison de son architecture motrice enfichable.

Rappelons que McLaren s’est engagé en début d’année à cesser le développement de nouveaux moteurs à essence d’ici 10 ans pour progressivement axer sa gamme sur le tout électrique.