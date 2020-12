Le constructeur japonais Mazda a enlevé les grands honneurs du palmarès annuel des marques les plus fiables du magazine Consumer Reports. La marque grimpe ainsi d’une position et déloge Lexus qui occupait le sommet du classement l’année dernière.

Charles René

La Presse

Tous les modèles de Mazda reçoivent la mention « Recommandé » de la publication américaine et le VUS compact CX-5 est cité parmi les véhicules les plus fiables, toutes marques confondues. Un tour de force, donc, pour le petit manufacturier. Le trio de tête est complété par Lexus et Toyota, qui occupent respectivement les deuxième et troisième positions.

Parmi les marques qui affichent les plus grandes améliorations, notons Buick, qui est montée de pas moins de 16 positions pour atteindre le quatrième rang. Consumer Reports précise que la petite gamme du constructeur joue en sa faveur, en plus, évidemment, de la fiabilité de chacun des modèles.

Lincoln au dernier rang

La marque de luxe de Ford, Lincoln, occupe la peu enviable dernière place du classement. Ce positionnement est attribuable, selon le magazine, à une entrée en matière non sans anicroche des VUS Aviator et Corsair basés sur les Ford Explorer et Ford Escape. Tesla occupe pour sa part l’avant-dernière place, plombée entre autres par le Model Y récemment introduit, dont la fiabilité est jugée inférieure à la moyenne par Consumer Reports.

Les modèles plus fiables et moins fiables

Sans surprise, la Toyota Prius est sacrée voiture la plus fiable cette année, tout juste devant le Lexus NX, un VUS compact. Quatre des 10 modèles qui figurent parmi ce palmarès des premiers de classe sont d’ailleurs issus des gammes de ces deux constructeurs.

Les Chevrolet Silverado 1500 et GMC Sierra 1500 sont considérés pour leur part comme étant les véhicules les moins fiables classés par Consumer Reports. Notons que certains modèles ne figurent tout simplement pas sur cette liste en raison du trop petit nombre de données recueillies. On ne précise cependant pas quel élément central était problématique sur ces camionnettes pleine grandeur pour justifier cet état des choses.

Pour tirer ses conclusions, Consumer Reports s’est basé cette année sur 329 000 questionnaires remplis par ses membres.