Certes, la BMW Série 4 est un classique. Mais au moins trois autres berlines la talonnent.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

Audi A5

Prix : à partir de 50 100 $

AUDI Audi A5 Coupe

L’A5 d’Audi est sans doute, avec la Classe C Coupe de Mercedes, la plus proche rivale de la Série 4. L’offre d’Audi est sensiblement la même que celle de BMW (coupé, cabriolet et 5 portes), mais la firme aux anneaux les propose à des tarifs légèrement plus attrayants. Les deux marques font sensiblement jeu égal avec les mécaniques quatre cylindres, mais BMW prend clairement l’avantage si l’acheteur souhaite se tourner vers les motorisations six cylindres. Le 3 litres de BMW offre un rendement supérieur à celui d’Audi. Sur le plan dynamique, BMW maintient son avantage en raison d’un comportement plus typé et plus sportif. En revanche, l’A5 offre une finition et un souci du détail plus soignés.

Infiniti Q60

Prix : à partir de 50 995 $

PHOTO DOMINIC FRASER, FOURNIE PAR INFINITI Infiniti Q60

Sans surprise, le Q60 dérive très étroitement de la berline Q50. Contrairement à la Série 4 de BMW, Infiniti recourt uniquement à des motorisations six cylindres (300 et 400 chevaux) pour animer son coupé. Toutes deux se révèlent véloces et correctement secondées par une boîte automatique à sept rapports. Face à la BMW, la Q60 a l’avantage de s’offrir à des tarifs plus alléchants, de comporter plus d’accessoires de série et de se révéler plus agile. Tout comme pour la Série 4, les places arrière sont étriquées, mais le coffre est nettement plus petit.

Lexus RC

Prix : à partir de 49 400 $

PHOTO FOURNIE PAR LEXUS Lexus RC

Les débuts du RC (pour Radical Coupe) de Lexus remontent à six ans déjà. Sa fiabilité a largement été éprouvée, ce qui représente sans doute son plus fort attribut face à la Série 4 de BMW. Cette dernière propose en revanche de plus belles avancées sur le plan technique, une meilleure connectivité, des mécaniques plus dynamiques et un comportement routier plus relevé. En outre, le rouage intégral de l’allemande s’avère plus réactif et plus transparent que celui proposé par sa rivale japonaise. Dans sa forme actuelle, le RC se trouve dans la dernière ligne droite. L’IS, berline dont dérive très étroitement le coupé RC, fera l’objet d’une refonte complète dans la prochaine année.