Chevrolet électrifie un vieux Blazer 1977

Le concept du « restomod » dans l’univers de la restauration automobile est somme toute plutôt simple à assimiler. On prend comme base un véhicule relativement âgé et on l’équipe d’éléments modernes pour le rendre plus confortable, voire plus performant ou fiable. Si l’utilisation de V8 Chevrolet récents est légion dans cet univers, cette même marque a décidé de joindre deux univers aux antipodes : greffer un moteur électrique à un vieux Blazer 1977.