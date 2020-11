Que pensent les propriétaires du Nissan Rogue ? Nous leur avons demandé.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

Presque un sans faute

PHOTO FOURNIE PAR NISSAN Un Nissan Rogue 2018

Je suis un fidèle client de Nissan depuis 22 ans, d’abord avec trois modèles successifs de Maxima, suivis d’un modèle Altima, puis d’un modèle Rogue SL AWD 2016 acquis neuf en mai 2017. Bien au fait que ces modèles avaient des valeurs de revente moindres que la concurrence, j’ai consciemment toujours évalué que les rapports prix/qualité/satisfaction étaient conformes à mes attentes de fiabilité.

À 74 ans, ma récente expérience avec la Rogue qui approche maintenant les 30 000 km a su combler tous mes besoins. En trois ans et demi, les visites prévues à 8000/16 000/24 000 km furent mes trois seules occasions de fréquenter mon concessionnaire.

Conduite agréable et sécuritaire, mes filles en sont jalouses. Moins de 10 L/100 km au chapitre de la consommation, espaces de chargement nombreux, utiles et modulables, absence de bruit de caisse, modèle extérieur attrayant et intérieur convivial : voilà certains des attributs qui ont su me conquérir.

Les reproches liés aux reprises bruyantes et à l’accessibilité aux places arrière sont vrais, mais peu significatifs dans mon cas puisque ses autres qualités les compensent largement. Je n’ai d’autre choix que de lui attribuer une note parfaite pour une utilisation tranquille et sans problème.

Sa refonte de 2021 m’attire profondément, mais la somme pour l’acquérir mettra sûrement un frein à mon engouement. […] Pourrais-je justifier cette « gâterie » compte tenu de l’état impeccable de mon présent modèle ? Les améliorations en vaudront-elles le coût ?

– Claude L.

Les qualités ne font pas oublier les défauts

Acheté au printemps 2017, mon Rogue a 35 500 km au compteur. Je trouve le véhicule mal insonorisé et très bruyant. […] La transmission offre un rendement correct, sans plus. Par contre, ce véhicule est économique à la pompe. J’obtiens un rendement de 10 L/100 km en ville et de 7,4 L/100 km sur l’autoroute. Excellente chaîne audio Bose, mais pas d’Android Auto ou d’Apple CarPlay. Ce système est dépassé. Il y a encore un lecteur DC. Pas de sièges chauffants à l’arrière. À l’arrière, bon espace utilitaire, mais le cache-bagages est inutile pour moi. Pas question pour moi de racheter un autre Rogue.

– Pierre H

Perte de confiance

Il s’agit de mon deuxième Rogue (2018). Et du dernier. J’ai perdu confiance dans le freinage automatique d’urgence et, malgré plusieurs visites chez le concessionnaire, le problème demeure. Le véhicule freine parfois urgemment lorsque je circule dans un tunnel ou sous un viaduc. En revanche, aucun autre problème de fiabilité. Le service de mon concessionnaire est excellent, mais malheureusement pour lui, je vais remettre les clés à la fin de la présente location et me diriger vers une autre marque.

– A.-A. G.