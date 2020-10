Essai routier

La Nissan Leaf Plus s’adapte à la nouvelle donne

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis l’entrée en matière de la Nissan Leaf au Canada, à l’automne 2011. La compacte, qui a alors obtenu le statut de pionnière du tout-électrique, a dû progressivement composer avec de plus en plus de concurrentes au fil des ans. Cette rivalité a fait naître sa deuxième génération, mais aussi la version Plus, offrant une autonomie accrue et une poignée de chevaux supplémentaires. Est-ce cependant assez pour demeurer concurrentiel ?