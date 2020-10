BMW prend un virage technique et stylistique avec ses nouvelles M3 et M4

Le lancement d’une nouvelle BMW M3 (et de sa version coupé M4) revêt toujours un caractère spécial. La légendaire sportive allemande, apparue ici il y a 33 ans, a complètement repensé la manière d’insuffler de la performance dans une compacte d’entrée de gamme placide. Ce n’était plus une simple Série 3, mais une M3.

Charles René

La Presse

La dernière descendante de l’illustre lignée a été présentée la semaine dernière, s’appuyant sur un nouveau châssis d’empattement plus long et sur des voies plus larges. Évidemment, comme à chaque évolution, cette M3 gagne en rigidité structurelle pour assurer sa poigne. L’amortissement actif obtenu de soupapes électromagnétiques qui réagissent une milliseconde à la fois de manière indépendante à chaque roue se charge d’encadrer les mouvements.

PHOTO FOURNIE PAR BMW La BMW M3 2021 vue de l’arrière

La manuelle reste, le rouage intégral arrive

La direction à ratio variable et de gros étriers à six pistons à l’avant dressent la table pour appuyer la mécanique, qui gagne évidemment en puissance. Sans surprise, ces M3 et M4 reprennent le six-cylindres biturbo de 3 L introduit l’année dernière par les X3 M et X4 M. Codé S58, il produit 473 ch ou 503 ch, selon qu’on opte ou pas pour la livrée Competition plus performante. La boîte manuelle (six rapports) reste au catalogue pour la livrée de série alors qu’une automatique à huit rapports est proposée en option.

PHOTO FOURNIE PAR BMW La BMW M4 2021 en piste

Pour la première fois, les M3 et M4 pourront être outillées du rouage intégral, uniquement avec les déclinaisons Competition, ce qui augmentera la polyvalence, mais aussi sans doute le poids sur l’essieu avant.

Design controversé

Évidemment, on ne peut passer sous silence le virage stylistique dont font l’objet les M3 et M4. Inaugurée par la Série 4 plus tôt cette année, la calandre aux immenses cavités nasales peut donner l’impression d’observer la dentition… d’un castor. Qu’à cela ne tienne, comme les goûts ne se discutent pas, on ne peut dire que BMW ne prend pas de risque ici.

En vente dès mars à partir de 84 300 $ pour la M3 et de 85 100 $ pour la M4.