Premier coup d’œil sur la prochaine Nissan Z

Dévoilée au Salon de l’auto de New York de 1969, la Datsun 240Z a été en quelque sorte un catalyseur de changement dans la manière dont le marché nord-américain définissait la voiture sport accessible. Abordable, amplement performante et dotée de lignes qui pourraient en partie s’assimiler à celles de la Jaguar E-Type, la japonaise a construit les fondations d’une longue et illustre lignée de sportives. Nissan a présenté la semaine dernière un avant-goût de sa prochaine descendante, un modèle longuement attendu qui cherche à marier modernité et obligations de mémoire.