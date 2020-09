Le RAV4 Prime représente sans doute la meilleure affaire de l’heure. L’ennui, c’est qu’en trouver un est ardu. Heureusement, il existe des modèles concurrents.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

Ford Escape Hybrid

PHOTO FOURNIE PAR FORD Ford Escape Hybride

Prix : à partir de 34 155 $

Reconnaissons sans détour que la version hybride rechargeable de l’Escape n’a pas encore fait l’objet d’un banc d’essai de notre part. Toutefois, si elle tient toutes ses promesses, il s’agit sans doute de la rivale la plus sérieuse du RAV4 Prime. En dépit d’une puissance moindre et d’une batterie de taille plus réduite (14,4 kWh comparativement à 18,1 kWh pour la Toyota), l’Escape prétend parcourir 61 kilomètres sur une pleine charge. L’écart avec sa rivale n’est pas énorme. En outre, l’Escape est financièrement plus accessible, et ce, même s’il n’est pas admissible aux subventions les plus élevées. À inscrire sur la liste potentielle.

Mitsubishi Outlander PHEV

PHOTO FOURNIE PAR MITSUBISHI Mitsubishi Outlander PHEV

Prix : à partir de 43 998 $

Une vieille connaissance qui dissimule de plus en plus mal son âge. Pionnier de la technologie hybride rechargeable dans le segment des utilitaires, l’Outlander PHEV sera prochainement remplacé par une génération plus moderne. Celle-ci s’inspirera visuellement de l’étude conceptuelle Engelberg Tourer présentée il y a deux ans. Dans sa forme actuelle, l’Outlander PHEV a pour principaux atouts une fiabilité éprouvée, une garantie généreuse et un rouage intégral efficace. La taille de sa batterie (12 kWh) limite son autonomie électrique à 35 km.

Subaru Crosstrek Hybrid

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru Crosstrek Hybride

Prix : à partir de 42 495 $

Fort d’un accord technique avec Toyota, le Crosstrek Hybride rechargeable adopte sensiblement la même technologie que le RAV4 Prime. Ici s’arrêtent les comparaisons. Plus ramassé, le Crosstrek embarque à son bord une batterie nettement plus compacte (8,8 kWh) qui limite son autonomie à moins de 30 km. En outre, en dépit de sa taille, cette batterie rogne tout de même l’espace utilitaire de ce véhicule. Considérant le prix demandé, les performances « écologiques » limitées et la polyvalence moindre de l’espace utilitaire, le choix d’un Crosstrek Hybride apparaît difficile à défendre.

L'avis des lecteurs sur le RAV4

À noter que les avis des lecteurs, cette semaine, concernent la version ordinaire du RAV4 ainsi que la version hybride, puisque la version Prime vient tout juste d’arriver chez les concessionnaires.

Niveau sonore et aides à la conduite

Je possède un RAV4 2020 depuis février. J’en suis satisfait dans l’ensemble, mais je trouve qu’il est un peu bruyant à l’accélération. [...] Je trouve un peu agressive l’assistance à la conduite. J’ai remarqué que le dispositif de changement de voies est particulièrement sensible. C’est un peu déroutant. En revanche, je suis étonné de la précision du régulateur de vitesse intelligent. En passant, ceci est mon troisième RAV4. J’ai eu un 2015 et un 2017.

— Gaëtan L.

Satisfait malgré les coûts

Je viens d’acheter ce véhicule au début de juillet. Ce qui me frappe, c’est le manque d’espace de rangement comparé à mon ancien véhicule Volkswagen qui datait déjà d’une douzaine d’années. Les espaces de rangement dans les portières sont petits, le compartiment de rangement du côté passager est assez limité. C’est assez surprenant de voir qu’il y a une seule pochette de rangement derrière les sièges avant (du côté passager seulement). Sans raison, il n’y a pas de pochette derrière le siège du conducteur. Les accessoires vendus par Toyota sont très coûteux. Par exemple, le cache-bagages. Celui-ci se vend plus de 345 $ chez le concessionnaire, alors qu’on peut le trouver pour moins de 80 $ sur Amazon. [...] Le constructeur fait appel à beaucoup de revêtements en plastique aux endroits susceptibles d’être endommagés par les éclats de pierre (avant, arrière, contour des roues, bas de caisse, etc.). De manière générale, je pense que c’est quand même un excellent véhicule et le grand nombre est certainement une garantie de fiabilité et de satisfaction.

— Roger G.

Décision éclairée

J’ai acheté en 2015 un Lexus NX 300H. Version hybride acquise au coût de 65 000 $. J’ai été très satisfait. En 2019, j’ai fait le saut pour un RAV4 hybride Limited au coût de 47 000 $ avec certaines options. Depuis ce moment, je suis enchanté de la nouvelle mouture du RAV4. Le design est superbe, la fonction hybride est remarquable avec une consommation pour un trajet aller-retour Thurso et Percé de 5,3 l/100 km. Il faut le faire ! J’avais fait le même parcours avec mon Lexus avec une consommation de 7,3 l/100 km. C’est toute une différence. Le moteur à injection directe, la présence des moteurs électriques en action lors du départ, tout cela donne au RAV4 une performance digne de mention. Avec l’injection directe, le moteur est nerveux et performant. [...] Évidemment, avec 22 000 $ en moins sur la facture du RAV4 limitée 2019, il y a des choses qui manquent, comme la qualité de finition, la qualité des sièges ou encore l’affichage tête haute.

— Robert D.