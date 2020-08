Le Ford F-150 Raptor a longtemps évolué seul dans son créneau. Aucun rival n’a réellement menacé ses extraordinaires aptitudes hors route… jusqu’à aujourd’hui. RAM a présenté la semaine dernière son 1500 TRX, une version complètement déjantée de sa camionnette pleine grandeur.

Charles René

La Presse

La marque de camionnettes de FCA (Fiat Chrysler Automobiles) s’est ni plus ni moins approprié le V8 Hellcat employé dans divers modèles de Dodge et Jeep comme matière de base de cette version. C’est donc un V8 de 6,2 L qui se cache derrière l’immense calandre de ce RAM, un moteur suralimenté par compresseur volumétrique qui développe dans ce cas 702 ch et 650 lb-pi. Cette puissance est domptée par une boîte automatique à huit rapports. Il peut boucler le 0-97 km/h en 4,5 s, mais vous devrez sans doute faire un tour à la station-service par la suite.

PHOTO FOURNIE PAR LE CONSTRUCTEUR Le RAM 1500 TRX 2021

La liste des modifications apportées à la camionnette est extrêmement longue. Plus large de 20 cm pour bien abriter les immenses bottines 325/65/R18 aux crampons tout aussi imposants, ce TRX reçoit des amortisseurs Bilstein adaptatifs à plus grand débattement ainsi qu’un système de freinage optimisé avec des disques de 15 po à l’avant pour freiner l’immense camionnette dans son élan. Le RAM 1500 TRX est essentiellement un véhicule inspiré des camionnettes surpuissantes qui concourent au Baja 1000, cette course éreintante disputée à haute vitesse sur de longs tronçons accidentés au Mexique.

PHOTO FOURNIE PAR LE CONSTRUCTEUR Le RAM 1500 TRX 2021

D’après RAM, ce TRX peut en outre négocier un cours d’eau d’une profondeur allant jusqu’à 81 cm et a une garde au sol de 30 cm pour enjamber des obstacles. Les ingénieurs ont également réglé le système antipatinage pour éviter l’emballement de la mécanique lorsqu’une ou des roues décollent du sol.

Cette folie sur quatre roues sera en vente dès la fin de l’année à un prix qui n’a pas été précisé par RAM, mais qui devrait être logiquement passablement élevé.