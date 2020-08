Essai routier Ford Ranger 2020 : dans l’ombre du F-150

Les camionnettes intermédiaires connaissent depuis quelques années un regain d’intérêt. Leur format plus réaliste et leur frugalité y sont certes pour quelque chose, mais il y a aussi l’aspect pécuniaire. Alors que le prix des camionnettes pleine grandeur gonfle sans cesse, elles demeurent une solution de rechange plus abordable lorsque vient le temps d’acheter un véhicule capable de tracter. Sur cet échiquier, le Ford Ranger, relancé l’année dernière, demeure un produit méconnu, caché dans l’ombrage de son grand frère, le best-seller F-150.