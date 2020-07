Un aileron de cette taille au dos d’une 911 Turbo faisait frémir il y a 40 ans. Plus aujourd’hui. La voiture a maintenant beaucoup de concurrentes. Voyons-en trois.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

Acura NSX

Prix : à partir de 189 900 $

Techniquement parlant, la NSX n’a rien à envier à la 911 Turbo S. Bien au contraire. La sportive japonaise plante dans sa partie centrale une motorisation hybride qui lui permet de délivrer une puissance suffisante pour égaler – à un dixième de seconde près – le temps d’accélération de sa rivale allemande. Si la 911 Turbo S n’est plus aussi pointue à conduire que ses ancêtres, ce commentaire s’applique à la NSX. Facile à prendre en main, la NSX donne, au même titre que la 911 Turbo S, du talent à quiconque ne cherche pas à atteindre ses limites. La NSX n’est certes pas fonctionnelle comme la Porsche (volume intérieur, rangements, visibilité) ni auréolée du même prestige, en revanche, elle est moins coûteuse à acquérir.

Audi R8

Prix : à partir de 188 400 $

Au moment d’écrire ces lignes, plusieurs rumeurs circulent quant à la pérennité de ce modèle au sein de la gamme Audi après 2022. D’ici là, la génération actuelle ne manque pas d’atouts face à sa cousine (les deux marques gravitent au sein du groupe VW), rivale de Porsche. Pour se mesurer à la 911 Turbo S, il faut impérativement opter pour la déclinaison Performance (220 400 $), forte de 602 chevaux. En dépit des améliorations apportées au fil des ans, l'Audi n’a cependant pas atteint le même raffinement que la Porsche en matière de dynamique de conduite. La direction n’offre pas un ressenti aussi fin et le freinage n’apparaît pas aussi endurant. En revanche, la qualité de la présentation et la convivialité des commandes de l’Audi surpassent celles de la Porsche.

McLaren GT

Prix : à partir de 250 000 $

Au même titre que la Turbo S de Porsche, la GT de McLaren cherche à concilier sport et grand tourisme. Par rapport à la 911 Turbo S et aux rivales mentionnées plus haut, la GT entraîne seulement ses roues arrière (propulsion). Cela lui procure un comportement plus typé sur route sèche, mais plus délicat sur une surface à faible coefficient d’adhérence où les aides à la conduite sont mises régulièrement à contribution. Moins affûtée que la Porsche (temps de réponse, langueur de la boîte), la McLaren est cependant dotée d’une direction (assistance hydraulique) finement assistée et d’une suspension qui l’est tout autant. La visibilité est pratiquement aussi bonne que la Porsche, sauf à l’arrière, et le coffre est plus accueillant, quoique tourmenté dans sa forme.

L'AVIS DE DEUX PROPRIÉTAIRES DE PORSCHE 900 11 TURBO S

Utilisation quotidienne

J’ai une Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet avec boîte manuelle depuis près de 12 ans. Au cours de cette période, hormis les vidanges d’huile et les pneus, rien à redire. À ce jour, ma 911 a plus de 70 000 km au compteur et n’a toujours aucun bruit de caisse. La voiture est solide comme un coffre-fort. Ses plus grandes qualités : la tenue de route et la stabilité. Je reconnais que ce véhicule n’exerce pas la même fascination qu’une Lamborghini, une McLaren ou encore une Ferrari, mais ma 911 est un véhicule que je peux utiliser tous les jours.

— AA

Compagne idéale

Je suis propriétaire d’une Porsche 911 Carrera S modèle 991 depuis six ans. La tenue de route est incroyable, quel plaisir de prendre des courbes serrées ! Nous avons fait de nombreux et longs voyages avec elle sans aucun souci. [...] Les freins sont toujours très stables. À son volant, nous nous sentons en sécurité. Les changements de vitesse de la transmission automatique en mode Sport Plus s’effectuent à 7500 tours/min. Quelle symphonie ! Aucune réparation, seulement l’entretien normal. [...]

— Bernard

