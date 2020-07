Dans une industrie qui se tourne progressivement vers les petites cylindrées et l’énergie électrique pour se mouvoir, FCA (Fiat Chrysler Automobiles) semble vouloir devenir le dernier bastion du huit-cylindres, au risque de paraître dépassé.

Charles René

La Presse

C’est par la voie d’un communiqué que sa marque Jeep a présenté – le jour du dévoilement du nouveau Ford Bronco – une version V8 de son Wrangler, qui est pour le moment au stade de prototype nommé Wrangler Rubicon 392 Concept. Ce VUS à châssis en échelle embarque un V8 de 6,4 L dont les 450 ch et 450 lb-pi peuvent abaisser son 0-97 km/h (0-60 mph) sous les 5 sec.

Pour assurer l’adhérence, des pneus de 37 po de diamètre ont été montés sur des jantes de 17 po disposant de verrous de talon permettant de fixer encore plus solidement le pneu à la jante. Ce Wrangler dispose également de suspensions permettant plus de débattement et un meilleur angle d’attaque d’obstacles.

PHOTO FOURNIE PAR GROUPE FCA Des pneus de 37 po de diamètre ont été montés sur des jantes de 17 po.

Selon le magazine Road & Track, qui cite une source à l’interne de Jeep, cette version sera bientôt officiellement produite. En espérant entre-temps que les ingénieurs amélioreront la direction du VUS, un talon d’Achille qui peut rendre sa conduite encore plus hasardeuse avec autant de puissance.