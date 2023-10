Vous allez remiser une voiture pour l’hiver ? N’allez surtout pas la laisser telle quelle dans un garage, lancer la clé dans un tiroir et l’oublier jusqu’au printemps. Il y a une façon de faire pour la retrouver en bon état lors du retour des beaux jours.

Avant toute chose, une vidange d’huile et le remplacement du filtre s’imposent. Effectuez ensuite une promenade d’une vingtaine de kilomètres pour amener tous les liquides à température dans le but d’éliminer toute condensation autour du moteur et de la boîte de vitesses.

Après, faites le plein d’essence pour éviter la formation de vapeurs d’eau. Celles-ci pourraient contaminer le carburant et corroder le système d’alimentation.

Si le véhicule est doté de carburateurs, il est recommandé de verser une demi-tasse d’huile à transmission dans le réservoir d’essence et de laisser tourner le moteur une dizaine de minutes. L’huile à transmission a des propriétés protectrices pour les conduits et le réservoir de carburant.

Ensuite, il importe de laver et de cirer l’auto. Ce faisant, vous éliminerez plusieurs taches qui, durant la période hivernale, risquent de s’incruster pour de bon ou d’être difficiles à déloger par la suite. Une attention particulière doit être accordée aux puits de roues. Le même raisonnement s’applique à l’intérieur.

Une fois sur les lieux de l’entreposage qui sera idéalement sec et frais, faites grimper l’auto sur des blocs placés sous les essieux ou sous la suspension. Si cela est impossible, on suggère de placer les pneus sur des plaques de bois et d’augmenter la pression d’air d’environ 12 % pour éviter un méplat.

Le moment est maintenant venu de recouvrir l’auto d’une housse protectrice. Cette dernière, de bonne qualité, doit être imperméable afin d’éviter l’humidité et, par la suite, la formation de corrosion. Assurez-vous de ne pas la tendre trop fermement, surtout si le véhicule est doté de pare-chocs de chrome. Ces derniers pourraient alors se corroder.

Mais avant de couvrir votre véhicule, vérifiez que le frein à main n’est pas enclenché. Celui-ci pourrait entraîner une fusion entre les plaquettes et les étriers. Et avant de quitter l’habitacle, assurez-vous de le parfumer de feuilles assouplissantes (les mêmes que vous utilisez pour la sécheuse). Les souris et les autres rongeurs détestent l’odeur. Et pour les garder plus à distance encore, veillez à obstruer tous les endroits (tuyau d’échappement, entrée d’air) où ils sont susceptibles de s’infiltrer. Pour plus d’efficacité encore, alignez un bataillon de boules à mites (naphtaline) autour du véhicule.

À l’extérieur

Si le véhicule hiberne à l’extérieur, assurez-vous que ce ne soit pas sur la terre ou sur la pelouse. Ces surfaces risquent, en raison de l’humidité, d’affaiblir le plancher et la structure. Prévoyez des planches de bois recouvertes de bâches de plastique. Aussi, mieux vaut retirer la batterie. Entreposez celle-ci dans un endroit frais, sec et accessible puisqu’il vous faudra veiller à maintenir sa charge à niveau au cours de l’hiver.