Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Pour y voir plus clair

Q : Je désire me procurer un véhicule avec transmission automatique et plus haut, donc plus pratique en hiver et dans lequel il est plus facile de monter. Après mes visites chez les concessionnaires, j’ai retenu les modèles suivants : Honda HR-V LX 2023 et Subaru Crosstrek Tourisme 2024. J’ai éliminé les Mazda. Il me reste encore à voir le Toyota Corolla Cross. Cependant, dans tous ces véhicules, la visibilité arrière est déficiente et les angles morts sont terribles pour moi. On m’avise que les rétroviseurs extérieurs sont dotés d’avertisseurs pour corriger ce problème. Qu’en pensez-vous ? Avez-vous des suggestions ? — Carole B.

R : Ce problème de visibilité remonte à plusieurs années déjà. La caméra de recul (de série sur l’ensemble des véhicules neufs vendus au Canada depuis mai 2018) corrige partiellement ce problème, mais seulement dans les manœuvres. L’aide à la conduite à laquelle vous faites allusion est communément appelée « capteurs d’angle mort ». Puisqu’un moment de distraction est vite arrivé, la surveillance des angles morts peut vous aider, mais cela ne vous soustrait pas à votre devoir d’automobiliste de jeter un œil vous aussi. Parmi les suggestions, favorisez un véhicule dont les piliers « B » (au milieu) et « C » (à l’arrière) ne sont pas trop larges et assurez-vous que le véhicule convoité compte un essuie-glace à l’arrière. Outre les capteurs d’angles morts, vous pourriez également envisager (lorsqu’il est offert) le dispositif d’alerte de circulation en marche arrière. Utile, dans les manœuvres à basse vitesse (dans le stationnement d’un centre commercial, par exemple).

Question simple

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Toyota RAV4 hybride 2019

Q : Est-ce que le Lexus NX350h 2023 a le même problème de corrosion du câble d’alimentation que le Toyota RAV4 ? — Éric C.

R : La réponse toute simple est non. Seul le RAV4 a éprouvé ce problème. Aucun problème de ce genre n’a été signalé sur les autres véhicules hybrides et hybrides rechargeables conçus par Toyota ou l’une des filiales.

Cette réponse rédigée une dizaine de jours avant sa publication dans La Presse + (le 1er mai) a connu un étrange rebondissement quelques heures plus tard au tribunal. En effet, lors des audiences l’opposant à un groupe de consommateurs dans l’affaire des câbles corrodés, Toyota a reconnu que le RAV4 (hybride et Prime) n’était pas le seul véhicule touché. Les Highlander hybride (2020-2022) Venza (2021-2022), Lexus NX 350h (2022), Lexus NX 450h+ (2022) et la Sienna (2021-2022) s’ajoutent à cette liste. Pour l’heure, aucun véhicule 2023 ne figure sur cette liste.

Arrêter de bouger

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Honda Pilot

Q : J’ai acheté l’an dernier une roulotte Alto de 21 pi qui pèse 3500 lb chargée. Je possède un Toyota Highlander 2019 avec un moteur V6. Bien que mon Toyota soit en mesure de tracter la roulotte, je trouve que ça bouge un peu lors des déplacements. Je songe à changer de véhicule afin d’améliorer la conduite. Cependant, je ne compte pas acheter une camionnette et je souhaite demeurer avec un VUS qui entre dans les stationnements à étages. Dans les forums de roulottes, il y a des suggestions de véhicules, mais ce n’est pas évident. Les véhicules les plus recommandés sont le Volkswagen Atlas, le Honda Pilot, le Grand Cherokee et le Ford Explorer. Je me demande si j’améliorerais significativement la conduite avec l’un de ces véhicules et quelles sont les marques à privilégier. — Gaston B.

R : Avant de vous lancer dans un nouvel achat, utilisez-vous des barres de torsion et de contrôle de balancement ? Non ? Alors peut-être que celles-ci réduiront ou élimineront le « ça bouge un peu » qui vous agace et vous donneront davantage confiance au volant. Pour répondre à vos autres questions, parmi tous vos choix, le Pilot apparaît comme le choix le plus homogène du groupe, mais je doute que l’amélioration soit significative.

Pneus exclusifs

PHOTO FOURNIE PAR CHEVROLET Chevrolet Bolt

Q : Concernant votre article sur les pneus Michelin pour voitures électriques, vous ne faites pas mention si Michelin a déjà commercialisé ce genre de pneus pour véhicules électriques. Je possède une Chevrolet Bolt 2020 et je devrai bientôt changer mes pneus, et j’aimerais bien la chausser de pneus conçus spécifiquement pour un véhicule électrique. Sinon, selon vous, quelle serait la meilleure entreprise, ou devrais-je attendre quelques mois la commercialisation de ceux-ci ? — Richard B.

R : Difficile de vous dire quelle est la meilleure entreprise dans la mesure où nous n’avons pas évalué toutes les offres. Cela dit, Michelin commercialise déjà ces pneus destinés aux véhicules électriques. D’autres marques renommées en offrent également. Nous vous suggérons d’établir vos critères (durabilité, prix, type d’utilisation, garantie, etc.) avant de vous rendre dans un établissement multimarque.