Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Un fil à la roue

Nous aimerions savoir ce que vous nous suggérez comme véhicule hybride rechargeable. Notre intention était d’acheter un véhicule entièrement électrique, mais comme nous voyageons constamment entre Montréal et Québec, et après avoir vu les pépins qu’ont connus certains véhicules électriques cet hiver, nous pensons qu’un véhicule hybride rechargeable serait plus adapté à notre style de vie. Nous possédons déjà une borne électrique à Montréal. Notre budget serait entre 60 000 $ et 70 000 $.

Line G.

Étant donné votre fourchette de prix, nous présumons que votre choix s’oriente vers un modèle haut de gamme. Si tel est le cas, vous pourriez songer au Lexus NX 450h+ (hybride rechargeable) qui figure parmi les véhicules offrant l’une des meilleures cotes de fiabilité de sa catégorie. Le Lincoln Corsair Grand Touring est le second véhicule qui mérite votre considération. Lexus et Lincoln proposent un confort de roulement appréciable, une tenue de route sûre. Le NX 450h+ se révèle cependant plus efficace sur le plan énergétique (autonomie électrique et consommation de carburant) que le Lincoln, mais ce dernier accepte qu’on l’abreuve d’essence ordinaire.

Le strict minimum

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru Forester Wilderness

Je pense acquérir un nouveau véhicule genre VUS compact. Je veux garder une position de conduite assez haute, car j’ai un Dodge Grand Caravan. Je parcours environ 7000 km par année. Mon choix est entre un Subaru Forester et un Mitsubishi Outlander. Ce dernier propose une version hybride rechargeable avec 61 km d’autonomie. Le prix plus élevé de l’hybride me fait peur et les incitations gouvernementales n’y changent rien. Est-il préférable d’acheter d’occasion (un ou deux ans) avec un bas kilométrage ? Je garde mes véhicules environ 10 ans. Que me conseillez-vous entre ces deux modèles (et laquelle des déclinaisons aussi) ?

Denis M.

L’Outlander PHEV (hybride rechargeable) peut en effet parcourir 61 km, mais cette performance est réalisée par la dernière mouture de ce modèle. Si vous optez pour un Outlander PHEV d’occasion, vous vous retrouverez avec un modèle de la génération précédente et l’autonomie électrique de ce dernier est de 40 km tout au plus. Cela dit, vous ne mentionnez pas si vous avez aisément accès à une borne de recharge ni n’indiquez l’utilisation que vous comptez faire du véhicule. Vu votre très faible kilométrage annuel et le prix élevé des véhicules d’occasion actuels, vous devriez envisager le Forester. Celui-ci se révèle plus économique à la pompe. Quant à la déclinaison, limitez-vous à la version de base.

Sage décision

PHOTO FOURNIE PAR PORSCHE Porsche Macan

J’ai un Porsche Macan 2017 avec 108 000 km. Je vais le garder le plus longtemps possible. Sur le plan environnemental, ce n’est pas en changeant un véhicule de cette qualité après 108 000 km que j’aide la planète. En revanche, devrais-je prolonger la garantie du constructeur ? Je souhaite le conserver environ 10 ans.

Donald L.

Vu le prix des pièces chez ce constructeur, il apparaît sage de songer à une telle garantie. La question est de savoir à quel prix pour cette période (quatre ans). Vous pouvez la négocier, vous savez ?

Voir plus grand

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru Solterra

Je suis propriétaire d’une Subaru Impreza 2016 que je compte garder encore deux ans (140 000 km). Mais je commence à réfléchir au type de véhicule de remplacement le moment venu en gardant le même type de véhicule, mais cette fois-ci électrique ou hybride et avec quatre roues motrices, car je demeure dans les Hautes-Laurentides et je suis amené à voyager à Montréal tous les mois. Vers quels modèles dois-je orienter mon futur choix ?

Michel L.

Notre banc d’essai sur le Solterra de Subaru vous intéressera-t-il, alors ? Celui-ci est cependant plus massif (comme ses rivaux) que votre véhicule actuel. Pour l’heure, il existe des véhicules (style VUS) comme la Chevrolet Bolt ou encore la Nissan Leaf+, mais ces deux véhicules ne comptent que deux roues motrices (à l’avant).