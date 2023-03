Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

La bonne occasion

J’aimerais me procurer un véhicule d’occasion de moins de trois ans avec faible kilométrage et doté d’une boîte automatique. Mon choix s’arrête à la Honda Civic, la Mazda3 ou à un modèle sud-coréen du même type. Je recherche de la fiabilité et un véhicule nécessitant peu d’entretien. Je ferai moins de 4000 km annuellement en conduite urbaine. France L.

R. Le choix d’une automobile sud-coréenne (une Hyundai Elantra, par exemple) représente un choix malin dans la mesure où ce véhicule se trouvera encore sous la protection de son constructeur (garantie : 5 ans/100 000 km). Voilà une bonne raison de la considérer et à plus forte raison encore si vous mettiez la main sur la version hybride (commercialisée dès 2021). Cette dernière vous permettra de réaliser des économies à la pompe et surtout se prête plutôt bien à une utilisation urbaine. Vous devriez également considérer pour sensiblement la même raison la Corolla de Toyota (une version hybride existe depuis 2020).

Berline ou VUS ?

PHOTO FOURNIE PAR LEXUS Lexus ES 350 2019

J’ai besoin de votre aide pour faire un choix éclairé. Nous nous sommes fait voler notre Acura TLX il y a maintenant un peu plus de deux semaines. Nous sommes à la recherche d’un nouveau véhicule. Naturellement, nous avons commencé nos recherches chez Acura et il n’y avait pas de TLX 2023 avant le mois de mai. Ce serait cependant notre troisième et nous aimerions un changement. Nous avons regardé l’Acura RDX A-Spec 2023. Nous avons ensuite envisagé la Genesis GV 70 et nous l’avons trouvée magnifique. Cependant, cela prend plusieurs mois avant d’en avoir une. Nous avons fait l’essai de la G70 et nous l’avons bien aimée avec une bonne garantie et un service d’entretien complet durant cinq ans. Disponible dans deux à quatre semaines. Un de nos amis vient de se procurer une Lexus NX 350 h et c’est un véhicule qui est très bien noté et joli aussi. Comme vous voyez, on se promène de l’auto au petit VUS. Notre budget est entre 60 000 $ et 70 000 $. Jean-Noël D.

R. La première question qui me vient à l’esprit, c’est : avez-vous réellement besoin d’un utilitaire ? À vous lire, cela ne semble pas le cas. Dès lors, pourquoi ne pas demeurer fidèle à une automobile et profiter de son aérodynamique plus soignée, de sa consommation d’essence réduite et de son comportement plus dynamique ? Auquel cas, nous vous suggérons de regarder du côté de la Lexus ES, reconnue pour sa fiabilité, son confort et son économie (version hybride tout particulièrement).

À la tête du client

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Les politiques de réservation d’un véhicule neuf diffèrent d’une marque à l’autre.

Un ami m’a allumé sur deux faits concernant le dépôt de réservation chez un concessionnaire pour l’achat d’un véhicule neuf, et j’aimerais savoir ce qu’il en est. Est-il vrai qu’il est inutile de donner un dépôt à plusieurs concessionnaires pour un même véhicule neuf, pour en accroître la rapidité d’acquisition, parce que, de toute façon, le nom de l’acheteur potentiel est sur la liste du constructeur ? Donc qu’un seul dépôt est tout aussi efficace ? Aussi, lorsque le nom de l’acheteur est arrivé au haut de la liste, et alors que le concessionnaire lui offre la déclinaison et la couleur disponibles à ce moment, si l’une ou l’autre ne lui convient pas, son nom est-il rayé de la liste ? Passe-t-on au suivant sans façon ? Denis C.

R. Impossible de généraliser ici puisque les politiques de réservation diffèrent d’une marque à l’autre. Certaines sont parfaitement au courant des réservations, d’autres pas. Les concessionnaires demeurent des entreprises indépendantes et, qui plus est, les allocations diffèrent entre elles en fonction de nombreux critères (volume de ventes, situation géographique, qualité du service après-vente, etc.). Oui, ça manque chez certains de transparence. Quant à votre seconde question, votre nom n’est pas systématiquement rayé de la liste, à moins bien entendu que vous en fassiez la demande. Cela dit, ce n’est pas parce que vous avez refusé le premier véhicule venu que vous vous retrouverez le prochain sur la liste. Certains représentants appliquent la règle « à la tête du client ».

Dans le doute

PHOTO MATTHIAS RIETSCHEL, REUTERS Volkswagen ID.4

J’ai reçu mon Volkswagen ID.4 2023, mais celui-ci n’est pas de la teinte extérieure désirée. Simple question, on m’offre une garantie prolongée. Je parcours 25 000 km par année environ. Votre recommandation, si je la conserve plus longtemps que la garantie ? La prendre ou pas ? Régis B.

R. Bien entendu qu’on vous l’offre, mais à quel prix ? Jusqu’ici, les données relatives à la fiabilité de l’ID.4 sont parcellaires, même du côté de nos voisins du Sud. La revue Consumer Reports, notamment, estime que la fiabilité est sous la moyenne (2/5). Les problèmes rapportés jusqu’ici par nos lecteurs touchent particulièrement l’électronique montée à bord (système d’infodivertissement, écran, commandes, etc.) et le système électrique. Maintenant, doit-on se procurer une garantie prolongée ou pas ? Dans ce cas-ci, oui, mais non sans en négocier le prix.