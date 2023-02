Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Berline ou VUS ?

J’aimerais me procurer une berline d’occasion à traction intégrale au printemps à moins de 30 000 $ et à faible kilométrage. Les modèles offerts par les constructeurs ne semblent pas légion. L’Audi A3 Quattro et la Subaru Impreza hatchback auraient pu m’intéresser, mais leur fiabilité semble parfois discutable et leurs frais d’entretien, élevés. Et qu’en est-il de leur consommation d’essence ? Depuis les 20 dernières années, les véhicules Honda ont été à la hauteur de mes attentes, mais leurs voitures n’offrent pas la traction intégrale. Devrais-je reconsidérer ma décision et opter plutôt pour un VUS de type HR-V ?

Lucie F.

Pour répondre à votre question, la consommation de carburant des deux modèles est très semblable. L’Audi consomme en moyenne 7,8 L/100 km comparativement à 7,6 L/100 km pour l’Impreza dans des conditions identiques, selon l’EPA. Quant à votre deuxième question, difficile d’y répondre dans la mesure où vous n’expliquez pas les motifs qui vous poussent vers un véhicule à rouage intégral. Même si les systèmes à quatre roues motrices sont plus sophistiqués que jamais, ceux-ci entraînent tout de même une consommation supérieure. En contrepartie, ils se révèlent un atout additionnel (environ 15 %) en matière de sécurité active sur une surface à faible coefficient d’adhérence. Cela dit, si vous aimez les produits Honda et que le rouage intégral est un critère non négociable, vous devrez en effet vous tourner vers le HR-V.

Crown ou Corolla Cross

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Toyota ne présente pas la Crown comme un VUS, mais plutôt comme une berline.

Nous possédons une Lexus ES350 2008 ayant à ce jour parcouru 270 000 km. Nous envisageons la possibilité de remplacer notre berline actuelle par une voiture aussi confortable, silencieuse, avec un intérieur agréable et de préférence hybride non branchable. En raison de l’absence de concessionnaires en Mauricie, j’écarte à regret les voitures de marque Lexus. À ce jour, le Toyota Cross hybride et la Toyota Crown hybride sont considérés. Par contre, étant donné que nous n’avons jamais conduit de VUS, nous nous posons deux questions. La première : est-ce que l’adaptation à la conduite de ce véhicule sera difficile, notamment lors de l’entrée pour ma conjointe dans le VUS et pour moi avec l’espace pour les jambes ? La seconde : est-ce que ce véhicule répond à nos exigences de confort et d’insonorisation ? Que pensez-vous de la Toyota Crown ? Est-ce que ce véhicule dont le siège sera surélevé pourrait être un bon compromis ? Est-il raisonnable de penser qu’en cette période d’intérêt élevé pour la location, en autant que faire se peut, l’achat demeure une option à privilégier pour l’acquisition d’un nouveau véhicule ? Nous parcourons en moyenne 10 000 km par année.

Claude G.

Réglons votre première interrogation entre la Crown et le Corolla Cross. La première correspondra davantage à vos critères. Toyota ne la présente pas comme un VUS, mais plutôt comme une berline. Ce modèle assure la succession de la défunte Avalon. En revanche, la Crown est un brin plus longue (127 mm) que votre Lexus actuelle, voilà pourquoi nous vous suggérons, chez Toyota toujours, de jeter un œil à la Venza. Celle-ci est légèrement plus bruyante à l’accélération que la Crown, mais plus courte encore que votre ES350 de 114 mm. Elle est aussi moins coûteuse et jusqu’ici éprouvée sur le plan de la fiabilité. Quant à votre question sur le financement, l’achat est à privilégier.

Un peu de planification

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS Le Chevrolet Silverado RST OffRoad Concept

Nous sommes une famille de deux adultes, deux enfants et nous voulons un véhicule cinq passagers. Est-ce réalisable d’ici deux ans de tirer ma roulotte de 3500 lb avec un véhicule électrique abordable (budget maximum de 60 000 $) ? Si oui, vers quel constructeur me diriger pour apposer ma signature sur une liste d’attente ?

Véronic B.

Cela sera sans doute réalisable, mais aucun véhicule électrique ne correspond actuellement à vos critères. Cela dit, Chevrolet a déjà indiqué son intention de commercialiser au printemps 2024 une version « Work Truck » de son Silverado EV à partir de 52 448 $. Ce véhicule sera en mesure de tracter une charge maximale de 8000 lb. Sans doute que Ford et Ram proposeront également des déclinaisons financièrement plus accessibles d’ici deux ans.

Un successeur

PHOTO VIRGINIA MAYO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le Mazda MX-30 R-EV

Maintenant que la Volt de General Motors (GM) n’est plus offerte, y a-t-il une autre voiture qui utilise le principe de moteur électrique avec une génératrice ? Je trouve que c’est la solution idéale et je ne comprends pas pourquoi GM a enterré le tout.

Richard G.

En bref, GM a fait le choix du tout-électrique. En revanche, l’idée n’est pas morte au feuilleton et Mazda proposera dans quelques mois le MX-30 avec un prolongateur d’autonomie sous la forme d’un moteur rotatif de 800 cc.