Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Décision rapide

Nous hésitons entre acheter un Mazda CX30 GX quatre roues motrices et un Toyota Corolla Cross L AWD. Nos critères : fiabilité, durabilité (rouler 10 ans), plaisir de conduite, confort, consommation, valeur de revente et frais d’entretien. Nous sommes deux, donc l’espace du coffre a moins d’importance. Lequel des deux véhicules nous recommandez-vous et pourquoi ?

J. Farand

Globalement, le Toyota Corolla Cross représente ici votre meilleur choix, en tenant compte de l’ensemble de vos critères. En revanche, il ne procure pas autant de plaisir à conduire que le Mazda CX-30 et sa présentation n’est pas aussi valorisante non plus. Par contre, même si ces critères ne figurent pas sur votre liste, le Corolla Cross se révèle plus polyvalent (espace cargo) et offre une meilleure visibilité. Au risque de vous faire hésiter davantage, vous devriez également considérer dans vos choix le Buick Encore GX (un peu plus coûteux) ou encore le Kia Seltos avant d’arrêter votre décision.

De préférence hybride

PHOTO ASSOCIATED PRESS Dans le segment des hybrides (non rechargeables), la Toyota Prius est à considérer.

Je suis propriétaire d’une Honda Fit 2009 que j’ai toujours bien entretenue. Mais toute bonne chose a une fin et avant de m’en départir, je cherche un petit véhicule à hayon, donc un cinq portes, qui aura la même durée de vie que ma Fit. Pas de VUS, un petit format, hybride, mais pas électrique (vie de condo oblige), ou sinon à essence. Je n’en vois pas sur le marché, pouvez-vous m’en suggérer ?

Suzanne M.

Devons-nous présumer que vous avez accès à une prise domestique près de votre véhicule ? Si oui, l’acquisition d’un véhicule hybride rechargeable a du sens, même si le temps de recharge sera plus long que de coutume. Dans cette catégorie de véhicules, le choix est plutôt restreint et parfois plus encombrant. Il en va de même dans le segment des hybrides (non rechargeables) où vous pourriez considérer une Prius de Toyota. Si vous acceptiez de retrancher la carrosserie à hayon de vos critères, vous pourriez alors ajouter à votre liste la Corolla hybride ou encore la future Civic hybride. Dans le cas contraire, vous pourriez alors avoir un intérêt pour le Corolla Cross ou encore le Crosstrek hybride (rechargeable) de Subaru. Quant à un véhicule à essence proprement dit, il y a aujourd’hui très peu de petits véhicules (en dehors des VUS bien sûr) qui répondent à vos critères, mais nous vous invitons tout de même à jeter un œil à la Rio 5 de Kia (à partir de 19 900 $).

Dernier véhicule avant le virage électrique

PHOTO FOURNIE PAR MAZDA CANADA Le Mazda CX-30 Turbo est un véhicule agréable à conduire et qui s’est avéré fiable jusqu’ici.

Mon Mazda CX-5 se trouve en fin de vie et dans le marché actuel, je préfère être prête avant qu’il ne me lâche. Il s’agira assurément de ma dernière auto avant de faire le virage électrique, car je n’ai pas le temps de commander une auto hybride qui arrivera dans un an. Nous conservons nos autos longtemps, mais devrions-nous louer pour quelques années et ensuite faire ce virage, en supposant que le marché sera moins fou ? Je pourrais acheter un Crosstrek, mais on me dit que c’est un véhicule surestimé qui va me coûter cher. Un ami m’offre de reprendre sa location pour un Mazda CX-30 Turbo qu’il a depuis mai 2022. Il le trouve trop petit, mais sa taille me convient. Qu’en dites-vous ? J’achète ? Je loue ? Quel véhicule me conseillez-vous ? Je veux une auto à quatre roues motrices, mais tout de même économique à la pompe. Elle doit être confortable, car mon conjoint a des problèmes de dos importants, alors pas question d’être assis par terre comme dans une Honda Accord. Je n’ai pas besoin de gadgets, tant que j’ai des sièges chauffants.

Marie G.

Étant donné les taux d’intérêt et l’offre restreinte des véhicules, pourquoi ne pas accepter l’offre de votre ami et poursuivre sa location ? Le CX-30 est un véhicule agréable à conduire et qui s’est avéré fiable jusqu’ici. Vu l’année-modèle (2022) du CX-30, vous aurez sans doute assez de temps pour commander le véhicule électrique ou hybride dont vous rêvez.

Diesel vers l’hybride

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Une Volkswagen Golf 2010 bien entretenue peut durer encore quelques années.

Ma voiture, une Volkswagen Golf familiale diesel 2010 avec 193 000 km, est bien entretenue. Je songe à la changer pour un Toyota Corolla Cross, dont un modèle hybride sortira en 2023. Je parcours moins de kilomètres que par le passé. Qu’en pensez-vous ?

Johanne P.

Malgré sa mauvaise réputation sur le plan environnemental, un moteur diesel a le mérite d’être costaud. En d’autres mots, il a encore plusieurs milliers de kilomètres à vous offrir, pour peu que le véhicule dans lequel il est monté soit en bon état. Alors pourquoi ne pas conserver votre voiture encore quelques années ? Dans le cas contraire, le Corolla Cross hybride représente un choix intéressant pour votre situation.