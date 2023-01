Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Cette envie de changer

La location de notre Toyota Tundra 2018 vient à échéance en juin 2023. La valeur de rachat est de 20 500 $. Nous en avons besoin pour tracter une roulotte de 7000 livres dans laquelle nous passons nos hivers dans le Sud. Nous comptons conserver cette roulotte ou la changer pour une plus lourde. Devrions-nous acheter notre camionnette actuelle ou en louer une neuve ?

Guy H.

Plus lourde ? De combien ? Votre véhicule actuel a une capacité maximale de 10 200 livres. Vous ne précisez pas le kilométrage ni votre satisfaction à l’égard de votre Tundra. Nous présumerons que vous êtes satisfait puisque vous envisagez d’en faire l’achat. Si votre Toyota vous donne satisfaction, pourquoi ne pas la conserver ? C’est plus écologique que d’en faire sortir sur la route une autre toute neuve qui ne sera guère plus économique. Cela vaut aussi pour la version hybride du Tundra actuellement en vente.

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI Le Hyundai Kona

Comparaison boiteuse

Je veux changer d’auto. J’ai un Hyundai Tucson 2008 dont je suis entièrement satisfait. Je me cherche un plus petit VUS. Je veux réduire la taille de mon véhicule à cause du prix de l’essence. J’hésite entre un Kona ou un Mazda CX-30, pouvez-vous m’aider ?

Jacques V.

Si la consommation est LE critère ultime, le Kona représente un meilleur choix que le CX-30. Ce dernier consomme moins que votre Tucson actuel, mais plus que le Kona. En toute justice, la comparaison entre ces deux modèles est boiteuse dans la mesure où le CX-30 évolue dans une catégorie différente. Pour établir un comparable juste, mieux vaut comparer le CX-3 au Kona. Et ce faisant, le Mazda se révèle un poil plus économe, ce qui vous permettra d’économiser environ 35 $ à la pompe.

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN La Volkswagen Golf 2012

Encore de belles années

Je ne connais rien en mécanique automobile, je vous suis donc assidûment pour savoir vers quel modèle transiter. J’ai actuellement une Volkswagen Golf vieille de 10 ans avec 100 000 kilomètres au compteur. J’aime la robustesse de la Volks et sa maniabilité. Je m’y sens en sécurité et j’adore la conduire. Vers quel modèle électrique devrais-je me tourner ? Mon budget est modeste. Ce serait probablement ma dernière voiture que je désire étirer longtemps. Une Volkswagen électrique ? Avez-vous d’autres suggestions ?

Elisabeth P.

C’est très bien de songer à rendre l’air que nous respirons plus pur, mais votre Golf a encore de belles années devant elle, vous savez. Considérant les délais d’attente pour un véhicule neuf, les taux d’intérêt, les tarifs demandés, l’évolution technologique et la venue de nouveaux modèles, pourquoi ne pas attendre que tout cela se calme un peu ? Vous adorez votre Golf, n’est-ce pas ?

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE À la noirceur, comme dans les tempêtes de neige, les phares permettent de voir et d’être vu.

Ô paresse quand tu nous tiens

Je suis toujours surpris de croiser ou de suivre des voitures circulant sur nos routes et autoroutes sans phares allumés le soir venu. Pourquoi ce ne sont que les phares de jour qui s’allument automatiquement et pas ceux du soir ? C’est tellement dangereux. Qui plus est, comment fait-on pour alerter ces conducteurs lorsqu’ils oublient d’allumer leurs phares ? Avec tous les bidules électroniques et multiples capteurs qui font partie intégrante d’une voiture, ça devrait être automatique, non ?

Richard A.

Autrefois, on disait que la conduite automobile était un privilège et non un droit. Les temps ont changé. Vous avez raison, voilà une des rares responsabilités encore dévolues à chaque automobiliste : veillez à ce que phares et feux soient allumés une fois la nuit venue. Visiblement, c’est trop demander.