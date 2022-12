Après deux années de confinement forcé, la période des Fêtes 2022-2023 marque le retour en force des partys de bureau et des réunions familiales, qui impliquent bien souvent des déplacements en automobile. À quelques jours de Noël, le moment est choisi de rappeler qu’alcool et conduite ne font pas bon ménage.

« Quand tu bois de l’alcool, ta concentration et ta vigilance sont diminuées, ça augmente l’effet tunnel, nous explique notre collaborateur Bertrand Godin, pilote et instructeur automobile. Tu es plus relax, mais ton processus d’analyse est beaucoup plus lent. À 100 km/h, le temps qu’un conducteur en état d’ébriété met à analyser et à passer à l’action, c’est comme s’il roulait à 200 km/h. Si on réagit une seconde trop tard, une seconde, c’est 28 m quand on roule à 100 km/h. Et si on mélange avec les drogues, ça fait juste augmenter ces conditions-là. »

L’image évoquée par le pilote est saisissante, car on est à même de mesurer les conséquences que cela peut entraîner. Et c’est sans compter les conditions de la route, qui se compliquent avec l’arrivée de la neige.

L’hiver, les conditions de chaussée sont changeantes, l’alcool vient affecter la faculté de bien concentrer son attention sur les bons éléments. Bertrand Godin

« Avec la poudrerie, les vents violents, la baisse de visibilité, même les conducteurs qui n’ont pas consommé ne sont pas toujours conscients de ce que la route peut amener, ajoute-t-il. La voiture peut ne pas vouloir freiner, ou ne pas tourner ; avec les facultés affaiblies, c’est un mélange explosif. »

Du progrès

Bien qu’il reconnaisse que la situation s’est considérablement améliorée depuis les années 1980, « il y a encore des gens qui vont passer au travers des mailles du filet », soutient l’expert. C’est pourquoi il continue de s’impliquer, notamment en participant à l’action communautaire de Labatt, qui s’est engagée à encourager une consommation responsable en donnant un coup de pouce à Opération Nez rouge – la brasserie verse 5 $ par caisse de Corona Sunbrew 0,0 % vendue dans les épiceries Metro jusqu’au 28 décembre.

PHOTO STÉPHANE BERGERON, FOURNIE PAR BERTRAND GODIN Selon Bertrand Godin, il est bon de rappeler qu’un « conducteur désigné n’est pas celui qui a consommé le moins, c’est celui qui n’a pas consommé du tout ».

Bertrand Godin a déjà agi à quelques reprises à titre de bénévole pour Opération Nez rouge, qui a repris son erre d’aller cette année après deux années bouleversées par la pandémie. « En 2020, l’Opération a dû se limiter à une campagne de sensibilisation numérique, alors que l’an dernier, seulement une vingtaine de régions ont été représentées, nous explique Marilyn Vigneault, directrice des communications d’Opération Nez rouge. Cette année, nous sommes de retour à 50 régions participantes, comparativement à 60 en 2019. »

Problème de recrutement

Au cours de ses trois premiers week-ends d’activité, les quelque 9600 bénévoles ont effectué 10 503 raccompagnements. « On est contents de pouvoir compter sur presque 10 000 bénévoles, parce qu’un accompagnement, c’est un accident évité, soutient Mme Vigneault. Il reste que le recrutement de personnel est le cheval de bataille de Nez rouge. On met les bouchées doubles. On a aussi recruté Mathieu Dufour à titre de porte-parole, c’est un ancien bénévole, ça lui tient à cœur. Et ça nous permet de résonner auprès des plus jeunes, notamment en continuant de marteler le message de bien préparer nos déplacements, d’en parler de façon responsable. »

Justement, Bertrand Godin a pu constater de visu à quel point les comportements ont pu changer au fil des années.

Grâce à ce qu’on fait, la sensibilisation est rentrée dans la culture de certains jeunes. Bertrand Godin

« En tant que bénévole pour Opération Nez rouge, j’ai vu des jeunes prendre les clés de tous leurs amis, ils étaient responsables que tout le monde reparte sans consommer, ou en appelant Nez rouge s’il y avait des complications, soutient notre collaborateur. Parce qu’il faut rappeler que le conducteur désigné n’est pas celui qui a consommé le moins, c’est celui qui n’a pas consommé du tout. »