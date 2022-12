Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Avant le grand saut

En transition vers le tout-électrique et poursuivant mon habitude d’acheter des voitures d’occasion, je planifie l’acquisition d’une voiture hybride rechargeable qui soit fiable, ayant une bonne autonomie en mode électrique et agréable à conduire. Est-ce que la Chevrolet Volt correspond à mes critères ? A-t-elle fait l’objet de rappels importants ? Avez-vous d’autres suggestions ?

Benoit P.

La Volt représente un excellent choix pour effectuer une douce transition, tout comme la Prius de Toyota, l’Ioniq de Hyundai ou, mieux encore, la Clarity de Honda. Cette dernière est, il est vrai, plus spacieuse et plus encombrante aussi. Cela dit, la Volt a fait l’objet de peu de rappels. Presque tous visaient la première génération (2010-2015).

Esprit familial

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI Hyundai Santa Fe 2021

Nous possédons un Santa Fe 2012 qui approche de la retraite. La prochaine voiture sera idéalement électrique. Nous sommes une famille avec trois enfants en bas âge (lire au moins deux sièges d’auto) qui fait du ski et du vélo et des allers-retours au chalet en campagne profonde. C’est moi, ou il n’y a pas vraiment de véhicules électriques à trois rangées autres que dans le segment de luxe (Tesla, Rivian) ? En attend-on prochainement dans les minifourgonnettes ou les VUS ? J’ai vu que peut-être que Kia (EV9) et Hyundai (Ioniq 7) en offriront, mais ça ne me semble pas pour demain.

Charles B.

Vous pourriez jeter un œil au Santa Fe PHEV ou encore à notre banc d’essai de cette semaine (Mitsubishi Outlander PHEV) pour un véhicule hybride rechargeable. Vous pourriez également considérer, en raison de son efficacité, la Sienna de Toyota (celle-ci ne se recharge pas, cependant). Quant à un modèle 100 % électrique, vous avez raison, le groupe Hyundai (EV9 et Ioniq 7) prépare une offensive, mais celle-ci ne se manifestera, dit-on, que dans quelques mois. Vous pourriez également considérer la future ID.Buzz de Volkswagen (sortie prévue en 2024).

Souvenir de vacances

PHOTO FOURNIE PAR STELLANTIS Fiat 500e européenne

J’ai loué en France une Fiat 500e pour 15 jours. J’ai été emballée : 285 kilomètres sans être obligée de recharger. Confort, plaisir de la conduire, beauté et qualité de la finition. Est-ce que Fiat a l’intention d’en faire l’exportation au Canada ?

Louise C.

Bonne nouvelle, ce véhicule fera son entrée sur le marché canadien au cours du premier trimestre de 2024.

Attendre ou pas

PHOTO FOURNIE PAR CHEVROLET Chevrolet Bolt

Je regarde pour acheter une Bolt 2023 avec un prix approximatif de 52 000 $ et une remise gouvernementale de 12 000 $. On nous dit depuis deux ou trois ans d’attendre parce que les prix des autos électriques vont baisser avec l’arrivée d’une grande quantité sur le marché. Cela ne semble pas près de se réaliser. Suis-je optimiste d’attendre que le prix baisse de 12 000 $ ? Et si d’ici là les subventions gouvernementales n’existent plus ? Dois-je acheter maintenant ?

Michel B.

Certains analystes estiment qu’il y aura parité de prix entre les véhicules thermiques et électriques d’ici deux ou trois ans. C’est possible en raison des contraintes imposées aux véhicules à essence, mais ne pariez pas là-dessus pour arrêter votre décision. Même chose pour les remises gouvernementales. Qui sait ce que nos élus nous réservent ? Chose certaine, la Bolt représente un choix sensé, mais peut-être devriez-vous également considérer l’Equinox EV que GM commercialisera prochainement. Ce modèle fera appel à une technologie plus évoluée que la Bolt, une meilleure autonomie et, en prime, il y aura la possibilité d’y greffer un rouage à quatre roues motrices.