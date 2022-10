Ô paresse quand tu nous tiens. À quoi bon retirer la robe blanche dont se pare votre véhicule après une chute de neige ? Un coup de balai sur le pare-brise suffira. Les kilomètres et le vent se chargeront du reste ! De la glace ? Plutôt que de la gratter, certains préfèrent vider le réservoir de lave-glace de son précieux contenu, histoire de la faire fondre… temporairement. Ainsi naissent et se multiplient les « igloomobiles ». Allons, un petit effort. Balayer toutes les surfaces vitrées et le toit. Découvrez aussi les phares, les feux. Et n’oubliez pas la plaque d’immatriculation, sans quoi les représentants des forces de l’ordre pourraient vous coller une amende de quelques centaines de dollars.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Petites colles

Savez-vous où se loge la batterie de votre véhicule ? Sous le capot ? Dans le coffre ? Ou bien se trouve-t-elle sous la banquette arrière ? Et la roue de secours, elle ? Si vous pensiez la dénicher sous le capot, il y a longtemps que vous n’avez pas eu une auto. Sous le plancher du coffre alors ? Peut-être bien, mais il est aussi possible que vous n’en ayez pas une. Celle-ci est souvent remplacée par une bonbonne anticrevaison. Vous la découvrez à l’instant, mais savez-vous comment elle fonctionne ? Toutes ces questions – et bien d’autres – méritent une réponse pour conserver votre calme face aux défis de l’hiver. Le manuel du propriétaire peut vous aider.

La balançoire

Bien connue des Montréalais, la balançoire (certains préfèrent le va-et-vient) est la méthode utilisée pour dégager un véhicule dans la neige. Avant de mettre cette technique en pratique, il importe de dégager les roues et, autant que faire se peut, le soubassement du véhicule. Maintenant, prenez le volant, désactivez la fonction antipatinage (vous savez où elle se trouve ?) et avancez lentement. Exécutez ensuite la même manœuvre en marche arrière. Ce faisant, vous allez tracer votre « piste de décollage ». Vous pouvez, doucement, exécuter calmement cette manœuvre (on ne se tient pas debout sur l’accélérateur) à quelques reprises et s’il y a un manque d’adhérence, il est suggéré de braquer très légèrement les roues. Attention de ne pas faire patiner les roues, pour éviter d’abîmer la boîte de vitesses.

Rappel amical

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI Volant et sièges chauffants ne sont plus réservés aux seuls modèles de luxe.

Des études ont clairement démontré qu’un habitacle trop froid nuit à la concentration. Pire encore, si l’on souffre d’un rhume, de problèmes de la vessie ou de maux de dos, les symptômes s’aggraveront en si l’on s’installe sur un siège gelé. Vive les baquets chauffants ! Cela dit, il faut cependant se garder d’opter pour l’autre extrême et de surchauffer l’habitacle, afin de ne pas s’exposer à la somnolence. La modération a, ici aussi, meilleur goût.