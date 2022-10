Depuis quelques années déjà, la sécurité active représente l’un des principaux axes de communication des constructeurs. Or, si les marques vantent la qualité de leurs véhicules, elles font l’impasse sur l’automobiliste. Dans de nombreuses campagnes publicitaires, on y voit un conducteur inattentif, une conductrice distraite, mais tous les deux « secourus » par ces anges gardiens électroniques.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Bien que ces béquilles se révèlent d’une précieuse assistance, il est illusoire de s’en remettre totalement à elles. D’ailleurs, plusieurs experts mettent en garde l’industrie sur leurs effets pervers sur les utilisateurs.

Cette crainte est d’autant plus justifiée au cours de la période hivernale. En effet, à tout moment, la gadoue, la neige et la glace menacent d’entraîner un dysfonctionnement de ces artifices. Il faudra alors revenir aux bonnes « vieilles méthodes » qui consistent à regarder au-dessus de son épaule pour couvrir les angles morts ; ou à ne pas franchir par mégarde la voie dans laquelle vous circulez. Les capteurs qui ceinturent votre véhicule ne vous seront d’aucun secours.

Attention au régulateur de vitesse !

Ces nombreuses alertes (angles morts, sortie de voie, circulation transversale arrière, etc.) abdiquent, d’autres pas, comme le régulateur de vitesse. Celui-ci fonctionne admirablement bien pour maintenir une vitesse constante sur le sec ou sur une chaussée modérément détrempée.

Sur une surface enneigée ou glacée, le régulateur de vitesse ne détectera pas les conditions d’adhérence très changeantes de la chaussée.

Certains argumenteront, avec raison, que le correcteur de stabilité électronique (celui-ci équipe de série l’ensemble des véhicules de tourisme neufs vendus au Canada depuis 2012) désactive, au moment d’entrer en scène, le régulateur de vitesse. Mais la question demeure : l’automobiliste est-il prêt à reprendre les commandes à temps ? Plusieurs études démontrent que les utilisateurs du régulateur de vitesse sont généralement moins attentifs que tous les autres. Même constat au sujet des usagers de tous ces systèmes de conduite semi-autonome offerts actuellement sur le marché (AutoPilot, ProPilot Assist, SuperCruise, etc.).

Quant aux propriétaires de véhicules électriques, on suggère également de désactiver le dispositif de récupération d’énergie au freinage et d’abandonner la technique à une pédale au cours de la saison froide. Des plaques de glace sur la chaussée pourraient, au lever du pied, entraîner une instabilité du véhicule et une perte de maîtrise pourrait s’ensuivre.