Vendredi 26 novembre 2021. Même si elle n’a pas été aussi forte que prévu, la première tempête de neige a tout de même momentanément paralysé la grande région de Montréal. Tous les automobilistes n’étaient pas prêts.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Et cette année, qu’en sera-t-il ? Déjà, concessionnaires et garagistes veillent à retirer les gougounes d’été de nos véhicules pour leur enfiler des bottes d’hiver. Considérant la pénurie de main-d’œuvre dans certains établissements et l’approvisionnement parfois difficile en pièces détachées, il y a peu de chances que l’on vous propose de vérifier le bon fonctionnement des composants de votre véhicule. Par conséquent, si vous suivez diligemment les recommandations du constructeur pour les entretiens, il n’y a pas de grands soucis à se faire. « If it ain’t broke, don’t fix it » (si ce n’est pas brisé, pourquoi le réparer ?), disent les anglophones.

Si la mise au point automnale n’est plus de saison, elle le demeure pour un véhicule qui prend de l’âge (cinq ans ou plus). Et à plus forte raison si son entretien a été fait à la « va comme je te pousse ». Donc, selon le kilométrage et l’état du véhicule, cette mise au point peut, dans certains cas, prendre la forme d’une simple (et peu coûteuse) vérification de routine.

Faire soi-même

Dans la catégorie « faire soi-même », l’automobiliste consciencieux veillera à remplacer le filtre de l’habitacle. Ce composant vendu pour quelques dizaines de dollars a la tâche de chasser les mauvaises odeurs, bien sûr, mais surtout d’améliorer les performances du système de chauffage et de climatisation. Un filtre en piteux état entraînera à coup sûr des problèmes de désembuage du pare-brise et des glaces latérales. L’automobiliste s’assurera également, pour une somme souvent inférieure à 100 $, de s’offrir des essuie-glaces tout neufs.

Une fois ces opérations effectuées, on pourra enduire les joints d’étanchéité en caoutchouc d’une graisse à base de silicone.

Pour les serrures, on retiendra un lubrifiant en aérosol à base de téflon, et un autre, à base de lithium cette fois, pour les charnières et le loquet du capot.

Ce dernier étant ouvert, assurez-vous de retirer les feuilles mortes logées dans la baie du pare-brise. Celles-ci bouchent les canaux d’écoulement d’eau et pourrissent dans les prises d’air de votre véhicule et peuvent entraîner le bris (moteur d’essuie-glace, par exemple) de certains composants.

Le moment est venu de rendre visite au coffre. Prenez soin de le garnir d’un balai à neige, de plaques antidérapantes, d’une (petite) pelle et de câbles de survoltage. Manque de place ? Sans doute aviez-vous oublié de sortir votre sac de golf.