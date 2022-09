Notre collaborateur répond à vos questions.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Il faut prévoir à la signature

Q : Au moment de ma location automobile il y a quatre ans, j’ai souscrit une assurance « renonciation d’usure excessive » pour la somme de 1000 $. Celle-ci couvrait, jusqu’à concurrence de 10 000 $, les pneus, le pare-brise, les égratignures, etc. Elle m’apportait une certaine paix d’esprit. Mon bail arrivant à échéance, j’ai choisi d’acheter mon véhicule de location. À ma grande surprise, les 1000 $ ne me seront pas remboursés. Suis-je en train de me faire avoir par mon concessionnaire ? — Martin B.

R : Logiquement, vous devriez avoir droit au remboursement de votre protection. Mais il y a une condition. La demande de remboursement doit figurer au contrat de location que vous avez signé il y a quatre ans. Si cette disposition ne figure pas au contrat, votre concessionnaire n’est pas tenu de vous rembourser. Selon l’Office de la protection du consommateur (OPC), « le consommateur qui prévoit acheter l’auto à la fin du bail ne devrait pas souscrire […] une telle assurance ».

Pour moins polluer

PHOTO FOURNIE PAR FORD CANADA Ford Escape PHEV

Q : Je suis en réflexion pour l’achat d’un nouveau véhicule. Le Ford Escape PHEV et le Crosstrek de Subaru font partie de ma réflexion, bien que, dans le cas du Crosstrek, l’autonomie soit beaucoup moins attrayante pour le prix. Que penser alors de la technologie PZEV offerte sur les modèles de Subaru ? Il ne semble pas y avoir d’avantages du point de vue de la consommation d’essence, mais est-ce aussi efficace que le prétend Subaru sur le plan des émissions polluantes ? Dans ce cas de figure, quel véhicule est-il le plus avantageux d’un point de vue environnemental ? — Pierre-Marc F.

R : L’autonomie électrique du Crosstrek hybride est en effet décevante par rapport à celle de l’Escape PHEV. Ce dernier apparaît comme un meilleur choix sur le plan environnemental. Vous pourriez également considérer le RAV4 Prime. Quant à la technologie PZEV, soulignons que celle-ci est largement publicisée par Subaru, mais qu’elle ne lui est pas exclusive pour autant. D’autres constructeurs font appel à cette technologie qui n’a aucune influence réelle sur la consommation ni ne réduit à proprement dit les émissions polluantes. Au mieux, elle contribue à réduire ou à retarder la formation de smog urbain.

Évaluer ses options

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota RAV4 Prime

Q : Nous demeurons dans les Laurentides et serons tous les deux retraités au printemps 2023. Nous voulons acheter un VUS à quatre roues motrices hybride rechargeable qui nous offrira une bonne tenue de route sur les routes sinueuses (et surtout en hiver), un bon confort, avec plusieurs accessoires de série. Notre budget se situe entre 40 000 $ et 50 000 $, taxes incluses. Nous désirons garder ce véhicule pour un minimum de 10 ans. Nos modèles préférés pour l’instant sont les suivants : Toyota RAV4, Subaru Forester, Hyundai Tucson et Ford Escape. Quelle est votre opinion sur le meilleur choix qualité/prix, durabilité, performance, confort et garantie ? — La famille Vaillancourt

R : Tous vos choix se défendent, à l’exception sans doute du Forester, qui n’est pas offert dans une configuration hybride rechargeable. Seul le Crosstrek l’est chez Subaru. Le RAV4 est intéressant en raison de sa fiabilité, de sa robustesse et de sa valeur résiduelle, mais beaucoup de lecteurs lui reprochent une insonorisation déficiente et une disponibilité limitée (les délais de livraison sont longs). Idem pour l’Escape de Ford. Le Tucson hybride rechargeable, pour sa part, fera son entrée sur le marché un peu plus tard. Ses performances sont prometteuses en dépit d’une autonomie électrique qui s’annonce moindre que celle de l’Escape ou encore du RAV4 Prime. En revanche, la garantie du Hyundai est rassurante et le niveau d’équipements, relevé pour la somme demandée. Maintenant, résumons-nous. En fonction de vos critères, le RAV4 Prime apparaît le plus homogène.

L’envie d’être infidèle

PHOTO FOURNIE PAR VOLVO Volvo V60 Cross Country

Q : Est-ce que je devrais être infidèle ? Je suis un client satisfait de Volvo depuis près de 30 ans. Je conserve mes voitures longtemps. Je songe à changer mon Volvo XC 70 de 2012 qui a parcouru à ce jour 230 000 km. J’ai besoin d’espace, mais je ne suis pas amateur de gros VUS. Je suis intéressé par une occasion récente (2019 ou 2020). J’hésite entre une Volvo V60 Cross Country et un Audi A4 Allroad. Avez-vous une suggestion pour moi ? — Vincent B.

R : Deux bons choix, mais pourquoi seriez-vous infidèle ? Vous dites être satisfait, vous connaissez très bien le produit et sans doute avez-vous une relation de confiance avec le dépositaire de la marque et ses représentants. Puisque vous êtes à la recherche d’une occasion récente, vous avez chez Volvo la possibilité de choisir entre une V60 « ordinaire » (financièrement plus avantageuse) et une Cross Country. Audi ne propose pas pareil choix.