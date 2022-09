Notre collaborateur répond à vos questions.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Une tendance ou un évènement rare ?

Q : « Notre Tiguan 2015 avec 140 000 km au compteur vient de nous lâcher. À l’automne 2021, nous avons dû faire décarboniser le moteur (je n’ai jamais rencontré ce problème en 50 ans de conduite) et maintenant la courroie d’entraînement s’est brisée et le moteur a eu une défaillance majeure, nous dit un concessionnaire. On doit remplacer le moteur. Coût : 10 000 $. On nous conseille de l’envoyer à la ferraille vu l’âge du véhicule. Après quelques recherches, ces problèmes ont entraîné des poursuites collectives aux États-Unis. Même un mécanicien d’un concessionnaire Volkswagen m’a dit que ce n’est pas inusité. Qu’en est-il au Canada ? » — Michel V.

R : Vous comprendrez, dans un premier temps, qu’il m’est impossible d’établir un diagnostic à distance. Cela dit, le phénomène de la calamine qui entraîne une décarbonisation (ou décalaminage, c’est selon) du moteur n’a rien de nouveau ou d’inusité et est généralement imputable à la qualité de l’essence vendue en Amérique du Nord. Il y a des moyens relativement simples de vérifier le taux de calaminage du moteur. Quant au remplacement de la courroie de distribution, Volkswagen préconise des intervalles d’inspection et un remplacement tous les 150 000 km selon le manuel d’entretien du constructeur. Quant au litige, il y a eu plusieurs règlements sur le territoire canadien et l’un d’eux (Tiguan 2014-2018) touche votre véhicule. La Cour supérieure du Québec a autorisé le règlement le 23 avril 2020. Nous vous suggérons d’entrer en contact avec votre concessionnaire.

Mieux vaut garder

PHOTO FOURNIE PAR MITSUBISHI Le Mitsubishi Outlander PHEV

Q : « J’ai loué pour quatre ans un Outlander hybride rechargeable, après vous avoir consulté. Mon bail arrive à échéance dans neuf mois. Je prévoyais migrer vers une auto entièrement électrique, mais en raison des délais, j’envisage d’acheter mon Outlander, surtout que vous avez déjà écrit que d’un point de vue environnemental, il vaut mieux garder l’auto qu’on a déjà. Est-ce que l’Outlander est un véhicule fiable après la garantie ? » — Lyne D.

R : En effet, mieux vaut le garder. D’ailleurs, une récente étude (2022) de l’ONG européenne Transport & Environment rappelle que la production d’un véhicule neuf engendre aujourd’hui quelque 6,7 tonnes de CO 2 s’il est équipé d’un moteur à essence. Avec la fabrication des batteries, le bilan s’alourdit de 4,6 tonnes pour une voiture électrique. L’Outlander est un véhicule fiable et si la garantie de base arrive à échéance, la garantie du groupe motopropulseur se poursuit pour cinq autres années (ou 160 000 km).

Accélérer la transition

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Le Honda CR-V 2018

Q : « J’ai un Honda CR-V 2018 avec 60 000 km dont la location se termine l’an prochain. La valeur de rachat sera de 14 500 $. Je jongle avec l’idée de racheter mon véhicule pour le revendre à profit. Je regarde la possibilité de commander dès maintenant un Chevrolet Equinox EV 2023. Je pense qu’en changeant l’an prochain, je pourrais profiter des subventions, tant pour l’achat d’un véhicule électrique que pour l’installation d’une borne. De plus, j’économiserai dorénavant sur le coût de l’essence et les frais relatifs à la mécanique des véhicules à essence. Est-ce que c’est un raisonnement qui se tient ? Est-ce que je devrais considérer un autre véhicule électrique ? Je n’ai pas besoin d’un aussi gros véhicule que le CR-V. » — Carole C.

R : Si vous n’avez pas besoin d’un véhicule aussi imposant que votre CR-V actuel, sachez que l’Equinox EV ne sera guère plus compact. Si vous demeurez auprès de la marque Chevrolet, vous pourriez jeter un œil sur la Bolt EUV. Cela dit, votre raisonnement se tient. Première étape, vous devriez passer commande. Ensuite, acheter votre véhicule actuel. Enfin, synchroniser la vente de votre CR-V avec l’arrivée de votre futur véhicule électrique.

Savoir attendre

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Le Subaru Crosstrek 2021

Q : « Je possède une Mazda 3 Sport qui a 11 ans et qui va sûrement demander des réparations prochainement. Avec deux enfants, j’aimerais changer pour un véhicule plus spacieux. J’aime beaucoup l’Outback et le Crosstrek de Subaru, mais aussi les Mazda CX-5 ou CX-30. La raison me dicte aussi de considérer le Toyota Corolla Cross. J’envisage de passer à un véhicule hybride, mais avec les délais de livraison, j’hésite. De plus, on entend dire que certains éléments de sécurité ne sont pas disponibles lors de la livraison du véhicule. Comme on garde nos véhicules longtemps, je trouve cela pénalisant à long terme. Ayant eu récemment un peu d’argent, je serais en mesure d’acheter un nouveau véhicule maintenant, donc je trouve un peu idiot de louer et de payer des intérêts. Cependant, une location de trois ans me laisserait le temps de suivre la fiabilité des versions hybrides des véhicules considérés et d’avoir plus de choix. Que faire ? Acheter ou louer ? » — Anne J.

R : Votre véhicule actuel en a peut-être encore sous le capot, vous savez. La clé de sa longévité est — on ne le répétera jamais assez — un entretien suivi et préventif. Y a-t-il urgence ? Non ? Alors, pourquoi ne pas réserver un véhicule hybride, voire électrique ? Parmi vos choix, il faut souligner que le Crosstrek fera l’objet d’une refonte totale l’an prochain et que l’Outback, pour l’heure, s’anime uniquement de moteurs à essence. Idem pour les Mazda. Votre idée d’une Corolla Cross (une version hybride non rechargeable est attendue pour l’automne) n’est pas vilaine non plus. Vous pourriez également considérer le futur CX-50 hybride (taille assez similaire au CX-5 convoité).