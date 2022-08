Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Un nom sur la liste

Q : J’ai placé un dépôt pour un Kia EV6 GT Line [la semaine dernière] et j’espère l’obtenir d’ici décembre 2024. Est-ce que ce serait une bonne idée d’aussi passer une commande (sans risque de perdre le dépôt) pour un VinFast qui est à peu près inconnu à ce jour au Canada ? — Patrick F.

R : Vous avez parfaitement le droit pour peu que ce produit corresponde à vos besoins et attentes. Jusqu’ici, la campagne menée par VinFast auprès des médias (et des influenceurs) manque de substance. Elle permet de faire la rencontre de certaines têtes dirigeantes, de visiter les installations et de conduire très brièvement ses produits. Un survol qui ne permet pas de juger des performances (dans le sens large du terme), encore moins de confirmer les assertions de son constructeur. Ce dernier promet les premières livraisons de ses produits en territoire canadien à compter du mois d’octobre.

5000 livres à tirer

PHOTO FOURNIE PAR AUDI Audi Q7

Q : Je devrai changer de véhicule bientôt. Je recherche un véhicule dont la capacité de remorquage minimale est de 5000 livres. Je sais que l’Audi Q7 en a la capacité, mais est-ce que c’est un véhicule fiable ? Auriez-vous une autre suggestion ? La fiabilité est mon deuxième critère après la capacité de remorquage. — Richard N.

R : La fiabilité du Q7 se trouve dans la bonne moyenne par rapport à ses concurrents directs. Comme ces derniers, ce véhicule exige pour en obtenir le meilleur rendement un entretien suivi et rigoureux. En outre, ces véhicules intègrent une quantité impressionnante de technologies. Celles-ci ne sont pas toujours fiables et s’avèrent souvent très coûteuses à réparer. Considérant l’importance que vous accordez à la fiabilité, nous vous suggérons de considérer le Lexus LX600.

Location électrique

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE La prudence dicte aujourd’hui de louer un véhicule électrique plutôt que d’acheter en raison du développement technologique accéléré.

Q : Avec la technologie des voitures électriques qui évolue constamment (meilleures batteries, autonomie plus grande, etc.), pensez-vous qu’il serait plus sage de louer un véhicule électrique que de l’acheter et devoir le revendre si nous désirons bénéficier des améliorations des modèles à venir ? — Peter F.

R : La prudence dicte aujourd’hui de louer plutôt que d’acheter en raison du développement technologique accéléré.

Des questions plus que des réponses

PHOTO FOURNIE PAR NISSAN Nissan Leaf

Q : Je possède une Nissan Leaf 2017 avec 70 000 km qui est entièrement payée. J’aimerais la vendre sur le marché de l’occasion et utiliser cet argent pour un dépôt sur une nouvelle voiture électrique. La Leaf fonctionne très bien, et je cherche un modèle similaire, mais avec une autonomie plus élevée (celle de la Leaf est d’environ 160 km en été). Avec les problèmes de disponibilité des voitures en ce moment, que me suggérez-vous comme solution ? À noter que j’aimerais obtenir une voiture admissible aux subventions des deux ordres de gouvernement. — François M.

R : D’accord, mais vous comptez vous déplacer comment entre la vente de votre véhicule actuel et l’achat du nouveau ? Le délai d’attente pour un véhicule électrique peut aisément atteindre deux ans au moment d’écrire ces lignes. Difficile de prévoir ce que seront les subventions à ce moment-là. Donc pourquoi l’autonomie de votre Nissan vous apparaît-elle aujourd’hui insuffisante après cinq années d’utilisation ? Puisque votre Leaf est entièrement payée et n’a parcouru qu’un très faible kilométrage, pourquoi ne pas la conserver jusqu’à la fin de sa vie ? Cela vous donnera la possibilité, dans les mois à venir, de passer commande pour un véhicule électrique nouveau.