Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Fidèle jusqu’au bout

J’ai loué un Volvo XC40 en 2021 pour quatre ans et j’aimerais à la fin de ma location me procurer un véhicule électrique ou hybride. J’ai vu et lu différentes critiques sur le X40 Recharge et je ne suis pas convaincu que ce soit un bon choix, à cause notamment de son autonomie en hiver et aussi du prix. Un modèle hybride serait-il un meilleur choix en attendant d’avoir un modèle électrique plus performant ? Je veux aussi demeurer dans la marque Volvo.

D. Therriault

Si mon calcul est bon, votre location se terminera en 2025. Vous avez encore un peu de temps devant vous. Volvo compte commercialiser cinq nouveaux véhicules électriques d’ici quelques années, à commencer par un nouveau VUS grand format (inspiré de l’étude conceptuelle Recharge) dès l’an prochain. La marque sino-suédoise compte également ajouter à son catalogue une berline, des familiales et deux autres VUS (l’un serait plus compact que l’actuel XC40 Recharge). Tous ces nouveaux modèles entreprendront une carrière dans les salles d’exposition d’ici la fin de votre bail de location. Nul doute que Volvo communiquera sur une base régulière la venue de ces véhicules bien avant la mise en marché. Dès lors, le meilleur conseil à vous donner est de manifester votre intérêt auprès de votre concessionnaire d’ici l’an prochain.

Plaisir d’été

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Volkswagen Golf GTi

J’aimerais me procurer une Volkswagen GTi 2023 l’été prochain. Est-ce que les problèmes de première génération sont derrière nous ? Quelle version serait à privilégier ? Je voudrais bien une transmission manuelle (probablement ma dernière), mais la DSG semble très efficace. Bref, je suis un peu embêté. Je vais me servir de mon nouveau véhicule seulement l’été puisque je vais conserver ma Civic 2012 pour l’hiver et pour fiston, qui apprendra à conduire prochainement.

Vincent H.

Volkswagen, comme tous les autres constructeurs, apporte des modifications (souvent invisibles à l’œil nu) au cours de la production. Cela ne veut pas dire que ce véhicule ne fera pas, comme d’autres, l’objet d’un rappel en cours de route. Cette année, par exemple, le constructeur allemand a notamment rappelé un certain nombre de véhicules (GTi et R) pour corriger un risque d’incendie sous le capot en raison d’un couvercle moteur mal fixé. Par ailleurs, un organisme comme Consumer Reports aux États-Unis présume que la fiabilité de ce modèle est plutôt moyenne (67 %) par rapport à d’autres véhicules de même catégorie. Cette cote est en partie déterminée par les antécédents de ce modèle. Pour répondre à votre seconde interrogation, la DSG est de loin la plus efficace, la plus rapide des transmissions offertes. Elle est aussi celle qui exige un entretien plus suivi. Dès lors, considérant aussi qu’il s’agit de la dernière GTi à boîte manuelle, pourquoi ne pas privilégier celle-ci ?

« London calling »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE La location d’une auto fait économiser l’ensemble des coûts liés à la possession d’une auto.

J’habite Londres et je vais au Québec un mois l’été et à Noël avec ma famille. J’ai besoin d’un sept places et le coût de location monte beaucoup cette année et il est impossible de trouver ce genre de véhicule. Je me demande si acheter une auto de seconde main pour ces deux occasions serait bénéfique. Ou si ce serait plus intéressant d’acheter une auto neuve qui pourrait me durer plus ou moins 10 ans.

Francine Ferland

Le coût d’une location à court et moyen terme d’un véhicule augmente en effet, mais demeure l’option la plus logique dans votre cas. Pensez seulement au coût lié à l’acquisition d’un véhicule d’occasion ou neuf. Sans oublier son entretien, son entreposage (où comptez-vous le garer en votre absence ?), l’immatriculation, l’assurance, les pneus d’hiver (vous venez à Noël, n’est-ce pas ?).

Pour en finir avec l’essence

PHOTO FOURNIE PAR LEXUS Lexus IS 500 F Sport

Je m’explique mal comment La Presse persiste à faire la promotion de ce type de véhicules à moteurs thermiques [l’essai de la Lexus IS 500 la semaine dernière par exemple]. Les essais automobiles devraient prendre une tout autre orientation. Le climat, ça nous concerne tous. Il y a comme une urgence !

C. L. Charron

Dans un premier temps, La Presse ne fait pas la promotion de véhicules à essence. Elle informe les lecteurs. Le mandat qui incombe aux chroniqueurs est de présenter l’ensemble des produits offerts par l’industrie automobile. L’objectif est de permettre à l’ensemble des lecteurs (ceux-ci, vous l’aurez deviné, ont des goûts, des moyens et des critères extrêmement variés) de faire un choix plus éclairé. Le véhicule électrique occupe une place de plus en plus grande dans la rue, comme dans notre média. Certains nous reprochent de le surreprésenter. À cet égard, sachez que l’année dernière, au moment de faire le bilan des bancs d’essai publiés, plus du tiers étaient consacrés aux seuls véhicules électriques. Et cette tendance se maintient cette année.