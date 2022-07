Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Quand le moteur s’éteint

Pourquoi les moteurs des nouveaux véhicules s’arrêtent-ils à l’arrêt ? Cette fonction ne peut pas être désactivée... on m’a répondu que c’était pour l’environnement : pourtant, redémarrer une voiture demande plus d’énergie. Je ne comprends pas cet arrêt de moteur...

Suzanne B.

Rassurez-vous, vous n’êtes pas la seule à détester ce dispositif. Les Américains, surtout, le maudissent et implorent les constructeurs de le retirer. Pourtant, ce dispositif entraîne une réduction de la consommation de carburant et des émissions polluantes. En effet, ce dispositif de coupure automatique à l’arrêt permet de réduire jusqu’à 8 % de la consommation d’un véhicule dans certaines conditions routières, selon la dernière étude de la Society of Automotive Engineering (SAE). La plupart des véhicules permettent de désactiver ce dispositif, mais vous devrez le rendre inactif à chacun de vos déplacements.

Une demande du Nouveau-Brunswick

Nous prévoyons acheter un véhicule électrique bientôt. Nous possédons une Lexus NX 200 de 2017 ayant 90 000 km sur l’odomètre. Notre projet est d’installer des panneaux solaires sur notre nouvelle résidence et de profiter du « Net metering » offert chez notre fournisseur en électricité. Nous prévoyons aussi que les batteries de cette nouvelle voiture électrique deviendront notre source d’énergie en cas de panne du réseau électrique, soit une voiture V2H. Nos critères sont les suivants : une autonomie d’environ 500 km, une capacité de recharge adéquate (30-45 minutes), le rouage intégral et la technologie V2H, même encombrement que notre véhicule actuel et admissibilité aux programmes gouvernementaux. Est-ce possible ? Selon mes recherches, cette voiture n’existe pas encore sur le marché. Mais pensez-vous que ça pourrait se concrétiser dans les trois ou quatre prochaines années ? Nous sommes patients et saurons attendre.

Eloi D.

Personne ne vous reprochera de ne pas savoir ce que vous recherchez. Vos recherches sont bonnes, aucun véhicule sur le marché ne répond à l’ensemble de vos critères. Certains sont cependant sur le point de les réunir. La direction de Volkswagen, par exemple, a annoncé que l’ID.4 2023 adoptera la technologie V2H (celle-ci permet d’alimenter votre résidence avec votre véhicule). Par ailleurs, le groupe sud-coréen Hyundai (Ioniq 5, Kia EV6, Genesis GV60) promet des fonctionnalités supplémentaires pour sa plateforme électrifiée (nom de code E-GMP) dans un avenir prochain. Des tests sont actuellement menés avec la technologie V2H en Allemagne et d’autres avec V2G (énergie solaire cette fois) aux Pays-Bas.

Personne n’aime la réponse

Mon fils et sa conjointe sont en attente d’un troisième enfant. Ils doivent donc se procurer une voiture d’occasion (pas de VUS !) pouvant recevoir trois sièges d’enfant. Leur budget est plutôt limité, mais la fiabilité et la faible consommation d’essence sont les premiers critères.

Danielle L.

Pas de VUS, tant mieux, puisque le véhicule le mieux adapté aux besoins de votre famille est : la fourgonnette. Votre fils et sa conjointe n’aimeront pas cette réponse (en mon temps, je ne l’aimais pas non plus), mais il s’agit du véhicule parfait avec un accès facile (portes coulissantes), un habitacle entièrement et aisément modulable. Pour satisfaire aux critères demandés, nous vous suggérons d’orienter vos recherches vers les Toyota Sienna et Honda Odyssey.

Devoirs à faire

Nous sommes à la recherche d’un véhicule pour tracter une roulotte de 7000 lb, l’équivalent de trois mois par année. Actuellement, le véhicule qui nous intéresse est le nouveau Tundra 2022. Toutefois, ce qui me fait hésiter est le fait que c’est une toute nouvelle motorisation/transmission. Avez-vous eu connaissance de commentaires selon lesquels ce ne serait peut-être pas le meilleur choix pour mes besoins ? Surtout lors de voyages en terrain montagneux.

Marc-André O.

Bon choix, le Tundra, surtout dans sa déclinaison hybride, laquelle peut tracter 12 000 lb. Cela devrait suffire. Cela dit, pourquoi vous encombrer d’un tel véhicule pour trois mois par année ? Il existe actuellement des entreprises spécialisées au Québec qui proposent des locations à court et à moyen terme de camionnettes. La planète et vos finances ne s’en porteront que mieux.