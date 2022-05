Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Boule de cristal

J’ai commandé un Kia Niro PHEX EX en février 2022. La livraison promise en mai a été reportée au mois de septembre. Devrais-je chercher un autre modèle hybride de la même catégorie ? Quelles sont les prévisions de livraison réelles de ce constructeur et des autres à ce jour ? Est-ce que le Niro est une bonne voiture ?

Denis O.

Oui, il s’agit d’un bon achat, mais malheureusement, impossible de savoir si les délais de livraison seront respectés. Cela s’applique aussi bien à Kia qu’aux autres constructeurs. Vous pourriez opter pour un autre modèle, mais encore une fois, vous n’aurez probablement aucune garantie sur la date de livraison.

Vendre pour mieux acheter

PHOTO FOURNIE PAR MERCEDES Mercedes B 250

Ma location d’un Mercedes B 250 se termine l’an prochain (quatre ans). Je fais environ 10 000 km par année. Devrais-je l’acheter pour le garder ou le vendre moi-même, ou le remettre au concessionnaire ? Si je lui fais mes adieux, pourriez-vous me suggérer un modèle à quatre roues motrices un peu moins coûteux que ce véhicule ?

Jacinthe D.

Dans le contexte actuel (prix à la hausse des véhicules d’occasion), pourquoi ne pas le vendre vous-même ? Quant à un véhicule de remplacement dans un format similaire, nous vous suggérons de jeter un œil au Mazda CX-30, au Toyota Corolla Cross ou encore au futur Honda HR-V.

Ah, les taxes !

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Au moment de la revente d’un véhicule en location, les taxes s’appliquent sur la valeur résiduelle inscrite au contrat initial.

Mon contrat de location stipule que si j’achète mon véhicule à la fin de ma location, je paie x $ plus les « taxes applicables ». Or, comme mon véhicule vaudra sur le marché beaucoup plus que la valeur de rachat, la SAAQ (et probablement le fédéral) peut-elle réclamer des taxes supplémentaires ?

Gilles R.

En espérant bien comprendre votre question, vous paierez les taxes sur la valeur résiduelle inscrite à votre contrat initial et non sur sa valeur marchande présumée.

Manifester votre intérêt

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru Crosstrek hybride

Nous conduisons actuellement un Crosstrek 2019 avec échéance de location en juillet 2023. Voulant nous préparer à l’avance, nous avons tenté de réserver un Crosstrek hybride 2023. Le concessionnaire nous informe que Subaru a cessé de prendre les commandes sur le Crosstrek hybride. Un modèle de remplacement est, dit-on, en gestation. Que nous recommandez-vous ?

Roger P.

Subaru révélera sans doute d’ici la fin de l’année la troisième génération du Crosstrek dont la commercialisation devrait commencer au cours du premier trimestre de 2023. Pour l’heure, la marque japonaise ne dit rien, mais de persistantes rumeurs font état d’une nouvelle motorisation (1,8 L). Le sort de la déclinaison hybride demeure à ce stade-ci inconnu. Notre recommandation : manifester votre intérêt auprès de votre concessionnaire et attendre.