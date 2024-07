Techno Après le café, voici le vélo Nespresso

Le vélo électrique est en plein essor. On aime son côté vert qui nous conforte dans notre désir de préserver l’environnement et particulièrement son aspect pratique dans nos déplacements. Un peu partout sur la planète, les citadins tendent d’ailleurs à l’utiliser de plus en plus pour remplacer l’automobile, autant que faire se peut. C’est dire combien la société Nespresso tombe à point avec sa dernière innovation.