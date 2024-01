Tout sur la durée de vie des batteries

Tous les propriétaires de véhicules électriques, un jour ou l’autre, se poseront des questions sur la durée de vie de leur batterie, et pour cause, si l’on considère qu’elle peut représenter jusqu’à 70 % du prix du véhicule. Or, certaines études récentes sont éclairantes pour départager le vrai du faux sur la longévité à laquelle on peut s’attendre.